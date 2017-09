Hinchas del fútbol reaccionan al llamado del papa Francisco

En el discurso que el papa Francisco dedicó esta mañana a los jóvenes les acució a no dejarse robar la alegría y a participar del encuentro, más allá de toda diferencia. En esta invitación, el pontífice señaló que “¡hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos!”.

En este sentido, los aficionados de ambos clubes se sintieron aludidos por las palabras del Papa y no tardaron en reaccionar:

Me parece lógico que el Papa mencione el partido América vs Nacional en un contexto que pide paz. Ningún otro partido derramó tanta sangre — Santiago Cárdenas (@S4ntiagoC) 7 de septiembre de 2017

"Hasta una final entre ATLÉTICO NACIONAL y américa de cali, es motivo para estar juntos"

– PAPA FRANCISCO, DESDE BOGOTA.

¡Cómo no amarlo! — #AtléticoNacional (@DarioAlzateZ) 7 de septiembre de 2017

Pues bien, David Anaya es hincha del América de Cali y asiste a la tribuna oriental, a la ‘barra popular’. Él es además un católico creyente y celebra la mención del monarca, pero señala que “ese no es un asunto exclusivo del Papa, sino que es una premisa de todos los amantes del fútbol”.



Con él coincide Felipe Muñoz, integrante de la barra de Los del Sur y encargado se sus comunicaciones oficiales. “Nosotros lo recibimos como una invitación a la fraternidad y a la reconciliación", dice, pero releva que este es “un mensaje esencialmente humano y que no tiene que ver con la religión, sino con el sentido común de los colombianos”.



Así, concluye el hincha del Nacional, "yo me sumo a ese mensaje, pero no porque lo haya dicho él sino porque es un mensaje urgente hace muchos años en el país en el ambiente futbolero".



Tanto Muñoz como Anaya, rivales en la cancha, tienen muy claro que los colombianos debemos disfrutar y gozar del fútbol en paz. Además, pugnan por menguar los señalamientos a las barras como causantes de la violencia, pues Anaya resalta que ésta es también consecuencia de otros factores.



ELTIEMPO.COM