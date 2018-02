Hincha de Nacional, condenado a un año sin asistir a los estadios

Además de las noticias sobre los nuevos integrantes que representarán a la Dimayor en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, este miércoles, en la rueda de prensa tras la Asamble Ordinaria de la Dimayor, se conoció que un hincha de Atlético Nacional fue condenado a un año sin asistir a los estadios de Colombia tras increpar a los árbitros al finalizar el partido de la Superliga.

“El hincha que fue capturado por la Policía que yo mismo lo observé desde la gradería fue a increpar a la terna arbitral que estaba detrás de la estructura de celebración. Yo le pregunté a la Policía y me afirmaron que no estaba armado. Hoy le pedí al nuevo presidente de Nacional que me facilitara la identificación de este hincha y en los días pasados recibimos la notificación de una juez penal de la República, que además de las horas en prisión que tuvo que cumplir este hincha fue condenado a no pisar ninguna cancha del país durante un año, en los próximos días se dará el informe sobre este tema”, dijo Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor.



El dirigente además señaló que todas las determinaciones, además de las sanciones ya conocidas al capitán de Millonarios, Andrés Cadavid, a club Millonarios y a las tribunas del Atanasio Girardot, se conocerán a más tardar este jueves.



Aun no se conoce si el hincha que ingresó a la cancha a increpar a los jugadores de Millonarios durante la celebración, conocido como Felipe Muñoz, alias ‘Pipe bandido’, líder de la barra brava de Nacional, ‘Los del Sur’, también será sancionado por la Dimayor o la justicia.



DEPORTES