Hernán Lisi deja la dirección técnica del Once Caldas

La crisis de resultados, un ambiente insostenible y el espaldarazo de la junta directiva del Once Caldas, que el sábado le reconoció a este medio no “tener técnico”, con respecto al desempeño de Hernán Lisi, presurizaron la salida del argentino de la dirección técnica.

Un verdadero calvario vivió el entrenador en el ‘blanco’, pues su trabajo no se vio reflejado en resultados positivos, situación que puso una huella negativa, a causa de la pobre campaña en la Liga, de la cual ya se señala como la peor en la historia del Once, reflejada de igual forma en el orden administrativo, porque no se observa un direccionamiento organizacional.



Ancizar Valencia y Paco Castro se harán cargo del Once Caldas, mientras se define el cuerpo técnico para el próximo semestre.



Hernán abandona al ‘albo’ en la casilla 16 de la Liga con 13 puntos y prácticamente sin opciones de clasificar; además el equipo de Manizales debe empezar a sumar porque se le asoma el fantasma de la B, para la temporada 2018.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales