Cárdenas explotó y dio duras declaraciones tras el triunfo del Cali 

Héctor Cárdenas, técnico del Deportivo Cali, explotó en la rueda de prensa luego del partido que su equipo le ganó al América, 0-1, en el clásico vallecaucano.



El DT, a quien las directivas ratificaron en la última semana, pero condicionado por los resultados antes de terminar agosto, no se contuvo y, con lágrimas, defendió su integridad y la de sus jugadores.

"Nos duele lo que pasa porque hay mucha mala intención en el Cali. Nunca hemos estado desunidos. ¡Nunca! Disculpen, nunca hablo así, pero es que siento esta camiseta, soy hincha del Cali, me aferro a mi trabajo, soy un hombre de bien que nunca me he ensuciado con nada y han querido dañar mi imagen y la de mi grupo. Es triste que el fútbol nos trate como nos trata".", dijo el entrenador, que ha sido objeto de muchas críticas por los malos resultados del equipo.

Me aferro a mi trabajo, soy un hombre de bien que nunca me he ensuciado con nada y han querido dañar mi imagen y la de mi grupo. FACEBOOK

TWITTER



Cárdenas continuó: "No es justo. Es triste que el fútbol nos trate hoy como nos trata. Que esta persona que ustedes ven aquí (refiriéndose a él mismo), como cualquiera de ustedes, hoy tenga que andar con escoltas. ¡No es justo! esto no es fútbol. Son emociones que tenemos que controlar. Me duele por mis jugadores, por lo que pasa con el presidente Álvaro Martínez, con los demás directivos. Esto nos tiene que unir a todos. El fútbol es un deporte, no generemos violencia por favor", agregó Cárdenas y se retiró de la rueda de prensa sin dar más declaraciones.

Cali ganó un partido muy importante en el clásico pero el cargo de Cárdenas sigue en estudio. DEPORTES