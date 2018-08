‘Nos costó quitar el balón y cuando lo quitábamos lo perdíamos’: Russo

El mediocampo de Millonarios. El único culpable soy yo. Nos costó quitar y cuando quitábamos la perdíamos. Estará en nosotros hacer un llamado de atención al nivel, porque si no es parejo no podemos.

La razón de la derrota. Yo creo que cuando uno no interpreta el juego tiene de esas malas noches. El medio te marca la superioridad y nos costó tomar la posición en ese sector del campo. Tenemos con qué. Hay que darnos cuenta de la lectura de los partidos. Si no tenemos transiciones rápidas nos va a costar. Hoy (sábado) nos pasaron todas las cosas malas juntas. Estuvimos muy largos entre las líneas. No pudimos salir desde del fondo.



El rendimiento de los jugadores. Yo creo que hay niveles bajos y tenemos que levantarlos. Ni un día estamos tan arriba ni en otro día estamos tan abajo. Quiero buscar el equilibrio. Es difícil que este equipo lo pierda y hoy (sábado) lo hizo. El gol fue eso, falta de equilibrio. Cuando más apurado estar más equivoco y creo que estuvimos lento para resolver cosas desde lo mental.



Por qué no jugó Marrugo. Christian está y en cualquier momento va a jugar.



Amarillas. No llevo estadísticas de cuántas nos sacaron, pero sí me molestan las amarillas, porque salimos a destiempo. Nosotros no tuvimos esa coordinación. Saber retroceder y achicar los espacios es clave y no lo hicimos.



El trabajo del Medellín. El rival hizo un partido inteligente e hizo un partido preciso con el balón. Esto es un juego y hay que saber perder. Acomodó bien todas sus líneas. El gol es un gol de alto nivel y será en nosotros seguir trabajando. Conforme no me voy.



