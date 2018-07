‘No nos vamos con un punto, pero sí con uno’: DT de Santa Fe

El recién llegado técnico de Santa Fe, Guillermo Sanguinetti, se fue conforme con los hecho con su equipo en el debut en la Liga Aguila 2018-II, partido en el cual empató 0-0 contra Patriotas en calidad de visitante. El uruguayo espera confeccionar su equipo en esta semana y tener todo listo para el duelo del próximo sábado contra Nacional.

“Planteamos un partido para estar bien parados atrás y poder salir rápido al ataque, tuvimos nuestras opciones, pero no fuimos precisos. No nos vamos con los tres puntos, pero sí con uno”, dijo Sanguinetti sobre su idea a la hora de preparar el duelo contra Patriotas.



El uruguayo que dirigió su primer partido, el pasado jueves, en la Copa Suramericana cree que el juego en Tunja fue muy distinto al planteado en Uruguay: “Fueron partidos diferentes por muchas circunstancias, en la Copa fue con una cancha pesada, cancha chica, con pocos espacios, hoy había más sitio para jugar, contragolpear. Algunos sufrieron por el desgaste y por eso rotamos. En definitiva fue un partido para salir a la contra, nosotros tuvimos varias, ellos dos o tres. Nos vamos conformes con lo hecho, pero hay que seguir trabajando”.



Sanguinetti espera que todos sus jugadores estén listos esta semana para ir diseñando el equipo que quiere, “Se han hecho incorporaciones que se han sumado al grupo que había, la idea es que todos tengan su oportunidad, sabiendo que de a poco vamos a ir encontrando lo que queremos. Hoy (domingo) no lo pudimos tener a (Carmelo) Morelo, estuvo Valencia, el jueves no estuvo Arley (Rodríguez) y hoy sí. La idea es que todos estén disponibles cuando los requiramos”, finalizó.



