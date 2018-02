Gustavo Serpa no estará en el Comité Ejecutivo de Colfútbol

13 de febrero 2018 , 11:34 a.m.

Gustavo Serpa, directivo de Millonarios y quien era firme candidato del fútbol profesional para llegar al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en la asamblea de Dimayor que se llevará a cabo este miércoles, no hará parte de dicha candidatura, según pudo establecer EL TIEMPO, tal como se ha mencionado este martes en otros medios de comunicación.

Este lunes se conoció que Serpa era uno de los hombres a los que le apuntaba el grupo de los equipos grandes del fútbol colombiano, conocido como el G-12, para que llegara al Comité Ejecutivo, junto a César Pastrana, presidente de Santa Fe, y Ramón Jesurún, actual presidente de Colfútbol y quien gozaría del respaldo para mantenerse en dicho cargo.



Varios dirigentes del fútbol colombiano confirmaron esta versión, destacando las cualidades de Serpa para llegar a ese cargo. Sin embargo, este martes trascendió que a Serpa no le interesa y que de hecho nunca habría aceptado la invitación que le hicieron los clubes en días pasados.



Así las cosas, en la asamblea de este miércoles se elegirá a otro representante, que acompañaría a Pastrana, quien sí ha manifestado su interés en llegar al Comité. Entre los nombres que se han venido manejando en el interior de los clubes está el de Jaime Pineda, dueño del Once Caldas, pero quien le aseguró a EL TIEMPO que no está interesado.

DEPORTES