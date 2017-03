‘Fue un partido malo y la responsabilidad es mía’: Costas

A Gustavo Costas se le vio fastidiado. No sabía cómo un equipo que pocos goles recibía se veía goleado frente a su rival de patio. Millonarios le pasó por encima, le cobró todos los errores y terminó goleándolo 3-0 de forma contundentes. El argentino prefirió culparse a por el funcionamiento de su Santa Fe.



“Fue un partido malo y la responsabilidad es mía. Debimos poner un equipo más fresco físicamente. En los primeros minutos no estuvimos metidos en el juego”, afirmó en rueda de prensa el técnico argentino.



El tema físico fue algo que quedó sonando en la cabeza de Costas. El entrenador vio a un equipo sin arrestos, que perdió todos los duelos con Millonarios. “Físicamente estuvimos muy quedados, sin piernas, en el uno a uno nos ganaron siempre. A pesar de que los dos primeros goles fueron errores grotescos nuestros, ellos nos ganaron bien”.

Por otro lado, pensando en el partido que puede ser la revancha frente a Millonarios, el próximo sábado, Gustavo Costas aseguró que lo más importante será tener mejor atención en jugadas en las que no se puede fallar.



“Debemos estar concentrados y mejorar, no podemos dar la misma ventaja la próxima semana. No creo que por este resultado vayamos a cambiar la línea de 3”, concluyó.



