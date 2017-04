Costas quedó contento con el rendimiento del equipo

Gustavo Costas, como siempre, vivió el triunfo contra el América de Cali, de visitante, metido en el juego, dando instrucciones, y terminó feliz con lo que hicieron sus jugadores en la cancha.

“El equipo volvió a ser agresivo, el equipo que combate en todos lados; eso me pone más contento que el resultado”, dijo Costas.



Costas dio a conocer la fórmula con la que Santa Fe se paró bien en el Pascual Guerrero.



“Debíamos cortar el circuito de Arboleda y Lucumí, especialmente Lucumí, que con su habilidad es peligroso. Y también desconectar a los dos delanteros. Sabíamos que si no jugábamos a este ritmo y no cortábamos el circuito, lo íbamos a pasar mal”, agregó.



Para el técnico cardenal, luego del gol de Baldomero Perlaza, el conjunto capitalino manejó el ritmo del juego.



“También debíamos presionarlos lejos de nuestro arco: logramos el gol y después pudimos manejarlo”, agregó el DT argentino.REDACCIÓN DEPORTES