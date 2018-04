'Hay voluntad de las dos partes para que Costas siga': Pastrana

El presidente de Santa Fe, César Pastrana, y el DT Gustavo Costas se reunieron este lunes festivo para analizar las eliminaciones del equipo en Liga y Copa Libertadores.

En dicho diálogo ambas partes manifestaron la idea de la continuidad del entrenador. Sin embargo, el nuevo contrato por ahora no se firmara.



Costas estará viajando a Argentina para tomarse unos días y a su regreso al país se finiquitaría formalmente su continuidad en el club.



"Hay voluntad de las partes para continuar, pero hasta que no esté firmado el contrato no se puede confirmar. Esperamos sea tan pronto regrese de Argentina, la otra semana. El profe se va dar un aire, igual que yo. Estamos golpeados, acostumbrados a logros. Hace cuatro meses eramos los mejores, ¿y hoy? Los peores... Que se tome un aire y empecemos nuevamente", dijo el presidente Pastrana a El Tiempo.



Este martes habrá una reunión en la que estarán presentes Pastrana, Costas y el grupo de jugadores.



Redacción deportes