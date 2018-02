'Pedí a Macnelly Torres; a Seijas, no': Gregorio Pérez

El técnico de Santa Fe, Gregorio Pérez, confirmó este martes que él mismo pidió al club la contratación del volante Macnelly Torres, pero negó que el venezolano Luis Manuel Seijas esté en sus planes.

"Yo pedí a Macnelly; Seijas no no está en mis planes", dijo el entrenador este martes en la sede de entrenamientos del club cardenal, en Tenjo.



Macnelly Torres, quien manifestó públicamente que buscaba otro equipo, es una opción muy cercana para Santa Fe. "Las características de él nos darían una alternativa de mitad de cancha hacia adelante, que podemos adecuar a las necesidades que tenemos", dijo Pérez.

El presidente César Pastrana confirmó que se han adelantado las negociaciones por ambos jugadores, pero que aún no están cerradas la incorporaciones. "Estamos trabajando en los dos jugadores, esperemos cerrarlos lo más pronto posible. Aún no se ha logrado", le dijo a EL TIEMPO este lunes.



Por su parte, Luis Manuel Seijas es otra de las opciones que maneja la dirigencia cardenal y según el mismo Pastrana, también se avanza en ese trámite. Sin embargo, el DT ya ha manifestado que no tiene en sus planes al jugador que ya estuviera en el pasado en el equipo.



El pasado fin de semana, luego de la derrota de Santa Fe contra Patriotas, el DT había manifestado que no tenia conocimiento de la negociación con ninguno de los dos jugadores.

