El técnico de Santa Fe, el uruguayo Gregorio Pérez, habló este miércoles en rueda de prensa tras la contundente victoria 3-0 sobre América. El orientador destacó la entrega de sus jugadores, pero enfatizó que se debe “tener los pies sobre la tierra”.



“Tenemos que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Les doy mi reconocimiento a los jugadores, hicieron un gran partido con mucha entrega. La entrega debe ser todos los partidos, pero no siempre se da, como se dio contra América”, indicó el técnico en la rueda de prensa.

El uruguayo reconoció que su equipo fue más tranquilo y no se desesperó. “Encontramos el gol y eso fue importante, pero seguimos insistiendo con mucho equilibrio y agresividad para jugar. Esto es lo que ustedes están acostumbrados a ver y tenemos que seguir por ese camino que nos ha dado buenos resultados”, reconoció Pérez.



El adiestrador se mostró muy satisfecho con el desempeño de Moya, en sustitución de Tesillo, quien no pudo jugar por cumplir una sanción. “El defensa cumplió con creces y López no sintió el cambio de estar por izquierda”, recalcó el técnico del equipo bogotano.



