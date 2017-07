Atlético Nacional anunció la incorporación de Gorka Elustondo

El centrocampista español Gorka Elustondo será el nuevo refuerzo del campeón colombiano y de la Copa Libertadores, Atlético Nacional, por petición del entrenador Juan Manuel Lillo, quien lo dirigió en 2008 en la Real Sociedad. "Anunciamos la llegada del español Gorka Elustondo a nuestro plantel, hará parte de la familia verdolaga.

El volante central inició en las categorías inferiores de la Real Sociedad procedente del Aitzgorri de Segura. Debutó con la Real Sociedad B el 27 de agosto de 2005 en el partido Real Sociedad B 0 - Valladolid B 0. En la Real Sociedad B jugó 64 partidos y marcó 7 goles; de esta manera el jugador hizo parte de: Real Sociedad B 2005 – 2007; Real Sociedad 2007 – 2015; Athletic Club 2015 – 2017 y ahora se une a Atlético Nacional.



El hoy técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no lo tuvo en cuenta: 13 partidos jugados por Liga, cuatro por Copa del Rey y uno en Liga Europea y Copa del rey; en los que anotó tres goles.



El gerente deportivo de el equipo antioqueño, Víctor Marulanda, señaló que confían en que el centrocampista español pase los exámenes médicos y arribe a Medellín entre el lunes y martes de la próxima semana para firmar el contrato.

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) 14 de julio de 2017

Llega recomendado por el profesor Lillo, que lo solicitó porque cree que puede llenar la posición", afirmó el presidente del Atlético Nacional, Andrés Botero, en una rueda de prensa. Elustondo, de 30 años, llega por dos temporadas al equipo colombiano tras su paso por el Athletic Club de Bilbao.

El director de Planeación Deportiva de Nacional, Víctor Marulanda, destacó que Elustondo, quien mide 1,83 metros, tiene un buen juego aéreo. "Tiene un gran poder de distribución, no solo en los pases que llamamos cortos o medianos, sino también en los cambios de frente. Tiene poder de decisión y de ejecución, algo muy importante para el entrenador", agregó. Según el directivo, Elustondo se "acoplará" a la manera "tan versátil" en la que el director técnico "estructura" sus equipos.



Marulanda señaló además que confían en que el centrocampista español, al que Lillo describe como un "profesional íntegro", arribe a Medellín entre el lunes y martes de la próxima semana para presentar exámenes médicos y firmar el contrato. Por otra parte, desestimó los rumores de la prensa colombiana sobre la posible contratación del centrocampista Sergio Canales, de la Real Sociedad, por parte del Atlético Nacional. "No hay ninguna conversación. No hicimos ningún llamado por él", apostilló.



