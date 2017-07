Nacional, sobre el final del partido, venció 2-1 a Bucaramanga

Atlético Nacional recibió a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot y se quedó con un sufrido triunfo 2-1 gracias a la diana de Dayro Moreno. Luis Carlos Ruiz adelantó al verde paisa y Sergio Romero decretó la igualdad transitoria en el estadio Atanasio Girardot, en encuentro de la segunda jornada de la Liga II.

El partido arrancó con buen ritmo y al minuto 5 llegó la polémica: Moreno centró para Ruiz, quien claramente anotó con la mano para el verde paisa. El árbitro Hervin Otero validó la acción a instancias del juez de línea Julio Sierra, más los jugadores visitantes protestaron airadamente.



Mauricio Pérez, el cuarto árbitro, llamó al central y la decisión cambió: el atacante vio la tarjeta amarilla y el tanteador se mantuvo en empate. Pero no por mucho tiempo, porque los dueños de casa fueron superiores en el trámite y se plantaron cerca a los predios del arquero Alejandro Otero.



Sobre el 15, Edwin Valencia hizo un pase largo perfecto para Daniel Bocanegra, quien asistió a Luis Carlos; esta vez, el samario cabeceó bien para decretar el 1-0. Ante la desventaja, los ‘leopardos’ parecieron sacudirse del dominio y manejaron más el esférico; sin embargo, no le generaron peligro a Franco Armani.



Moreno y Aldo Leao Ramírez pudieron ampliar el marcador, no obstante, sus remates se fueron desviados. Rodin Quiñones y otra vez Ramírez tuvieron chances muy claras, que no celebraron por poco. La etapa inicial se cerró con la mínima ventaja para el equipo que dirige el español Juan Manuel Lillo.



La parte complementaria empezó con el ‘verdolaga’ como el de la intención, sin plasmarlo en tantos que le dieran tranquilidad. Después del minuto 6, los hombres de Fernando ‘Pecoso’ Castro se animaron y al 11 se toparon con el penal de Ezequiel Palomeque a Sergio Romero.



El ‘Tiburón’ fue el encargado de patearlo y Armani tocó la pelota, pero no la pudo desviar y apareció el sorpresivo 1-1. La lluvia no fue impedimento para que los locales buscaran el triunfo y Dayro exigió la respuesta de Otero, que salvó su valla de la segunda caída de la noche.



El tolimense también cobró un tiro libre que alcanzaron a festejar en las tribunas, aunque no encontró el arco. Los vestidos de amarillo apostaron por el empate defendiéndose con el balón. Cuando todo estaba dado para que se repartieran los puntos, Aldo Leao remató, Otero dio rebote corto y Dayro puso el justo 2-1, al 45.



Nacional consiguió su primera victoria del torneo y dejó una imagen más favorable, pues contó con múltiples opciones para marcar. Sin embargo, deberá trabajar en la definición para ser más eficaz. En la siguiente jornada visitará a Rionegro Águilas.

Síntesis

Atlético Nacional 2 - 1 Atlético Bucaramanga



Atlético Nacional: Franco Armani (6); Ezequiel Palomeque (5), Felipe Aguilar (6), Carlos Cuesta (6); Edwin Valencia (6); Daniel Bocanegra (6), Aldo Leao Ramírez (6), Juan Pablo Nieto (6), Rodin Quiñones (6); Luis Carlos Ruiz (6) y Dayro Moreno (7).

Cambios: Gustavo Torres por Rodin Quiñones (35 ST).

D.T.: Juan Manuel Lillo.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6); Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (5), Martín González (5), Fabio Rodríguez (5); John Pérez (5), Yulián Anchico (6), Bryan Rovira (6), Jhonatan Estrada (5); Juan Manuel Sánchez (5) y Sergio Romero (6).

Cambios: Jefferson Torres por John Pérez (24 ST), Yulián Mejía por Jhonatan Estrada (32 ST) y Javier Barros por Yulián Anchico (40 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Goles: Luis Carlos Ruiz (15 PT) y Dayro Moreno (45 ST), para Nacional. Sergio Romero (12 ST, de penal), para Bucaramanga.



Amonestados: Luis Carlos Ruiz (7 PT) y Ezequiel Palomeque (11 ST), de Nacional. Fabio Rodríguez (5 PT), de Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Figura: Dayro Moreno (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 14.167 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Hervin Otero (6).



Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag