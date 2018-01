Giovanni Moreno seguiría en el Shanghai Shenhua, según prensa china

El pasado viernes fue anunciado como fichaje bomba en el fúltbol colombiano la llegada de Giovanni Moreno al Atlético Nacional. Este jueves las noticias provenientes de China tienen igual detonación.



Según medios de China, el volante antioqueño seguirá en el Shanghai Shenhua, su actual equipo, que busca retenerlo para la presente temporada. De acuerdo con el rotativo Reference News, uno de los periódicos más tradicionales de China, el jugador colombiano habría analizado su futuro y decidió seguir en el mismo club.

“El capitán del Shanghai Shenhua decidió quedarse en el equipo. En la Superliga China también se puede soñar con la Copa del Mundo”, tituló el periódico, en el que hace referencia al deseo del segoviano de tener continuidad y nivel durante estos seis meses para ser convocado por el técnico José Pékerman a la Selección Colombia y jugar el Mundial de Rusia.



‘The Paper’, otro de los periódicos referentes, indicó también que Shanghai Shenhua convenció al futbolista colombiano para que permanezca en el club chino, luego de hacerle notar el drástico recorte salarial que sufriría si volviera al fútbol colombiano.



El mismo diario asegura que el club chino ya llegó a un acuerdo con Moreno para que permanezca en el equipo con el que jugará la Champions League de Asía, derecho que tiene por haber ganado la Copa de China.

​

Por su parte, la página web del Cankaoxiaoxi.com afirmó que el Shangai Shenhua permitió al jugador volver al Atlético Nacional por seis meses en condición de préstamo, pero sería ahora el mismo jugador el que no desearía volver al balompié colombiano.

​

Así las cosas, el panorama de Nacional y su nuevo técnico Jorge Almirón, no es el mejor en el comienzo del año, luego de conocerse la salida del arquero argentino Franco Armani, quien jugará con River Plate de Argentina.



Por el momento no se conoce ningún pronunciamiento por parte del club antioqueño.

DEPORTES