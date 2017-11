'Omar Pérez me sacó con la barra y gente del club': Gerardo Pelusso

El 20 de marzo del 2016, Gerardo Pelusso, en este entonces técnico de Santa Fe, de un momento a otro anunció su salida del equipo cardenal. Esta decisión coincidió con la renuncia por redes sociales de Omar Pérez al equipo, previo a un clásico capitalino.

Poco o nada se supo de aquel hecho, pero sí quedó claro que hubo un corto circuito entre el técnico y el capitán, que días después siguió entrenando normalmente con el equipo.

Este lunes, en el programa uruguayo 'Hacha y Tiza', Pelusso dio a conocer todos los detalles de su salida de Santa Fe. "Él (Omar Pérez) no me perdonó nunca que no lo hubiera puesto en las finales de la Copa Suramericana (2015), él venía de una operación en la rodilla, de meniscos, y estaba en el plantel, pero estaba para 15-20 minutos, a mi juicio no podía jugar más".



Y añadió, "Y salimos campeones de la Suramericana sin que él fuera el capitán, la figura que siempre fue en Santa Fe, y eso no me lo perdonó"



Acerca de la gota que rebosó la Copa, el uruguayo dijo: "Después tuvo otra lesión, se estaba recuperando, no jugaba y se fue; y por las redes sociales... tenía armada la trampa con los jefes de la barra y gente de adentro del club hicieron una protesta pidiendo mi cabeza... ahí llamé al presidente y le dije que no dirigía más".



Vea el vídeo completo de las declaraciones de Gerardo Pelusso:

