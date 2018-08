Gerardo Bedoya, el más veces expulsado

Cuando cualquier aficionado al fútbol escucha o ve el nombre de Gerardo Bedoya enseguida asocia una tarjeta roja. Esa es una realidad con la que tiene que vivir el jugador más expulsado en la historia del fútbol colombiano (fue echado 33 veces), sin embargo, lejos de avergonzarse o creer que es un antirrécord, Bedoya simplemente lo ve como “cosas del fútbol”.

“Ahora ya lo tomo normal, fueron cosas del destino, de la vida, esas son cosas del fútbol que pasan por diversos motivos y simplemente se dio ser el jugador con más expulsiones, pero creo que no fue lo único que hice en mi carrera deportiva”.Tal vez una de las expulsiones más recordadas de Bedoya se presentó en un clásico Santa Fe vs. Millonarios, él jugando de rojo. Tras ver la roja por pegarle un codazo a Jhonny Ramírez, Bedoya se acercó y le puso los taches en la frente cuando el jugador todavía estaba en el piso, y aunque parezca curioso al final quien pidió disculpas fue el jugador de Millos.

Gerardo Bedoya Foto: Archivo ETCE

“Ese día con Jhonny él era el que me estaba pegando por detrás, yo abrí el brazo y él se tiró al piso, cuando me expulsan me dio mucha ira, impotencia porque él era el que estaba siendo marrullero y estaba saliendo ahí, victorioso. Y pues pasó lo que pasó, pero después lo hablamos, me pidió disculpas y ya, hoy somos buenos amigos”, recuerda Bedoya hoy entre risas.



Por supuesto que Bedoya no solo será recordado por ser expulsado. Los cinco títulos ganados por el ‘General’ y haber vestido las camisetas de casi todos los equipos grandes de Colombia (Cali, Santa Fe, Nacional, Millonarios) no es poco, y él se siente “agradecido porque pude jugar en todos los equipos grandes de Colombia, solo me faltaron América y Junior, que a los dos pude haber llegado, pero por problemas extrafutbolísticos no se dio”.



A pesar de que ya era costumbre ver a Bedoya ser expulsado y en el público generaba risas o el comentario “tan raro, lo echaron”, hubo una roja que el jugador sufrió mucho y aún le genera tristeza. “La vez que más me dolió que me expulsaran fue en una semifinal de Copa Libertadores, en un Santa Fe – Olimpia, esa roja fue injusta y después el equipo se vino abajo, perdimos 2-0 y terminamos perdiendo esa fase cuando éramos los favoritos para pasar a la final”.

Gerardo Bedoya Foto: Archivo ETCE

Para Gerardo también se volvió costumbre escuchar murmullos y conocer que los árbitros desde antes del partido ya sabían que lo iban a echar. “Algunas rojas fueron porque me llamaba Gerardo Bedoya. Los árbitros ya hablaban entre ellos y de cierta manera así manejaban los partidos; otras sí realmente fueron justas. En el fútbol siempre se sabe todo y ya ahorita no vale la pena hablar de los nombres que hicieron eso, pero muchos exageraron”.



Bedoya dice que pegaba (y realmente pegó fuerte), pero que siempre fue leal con sus rivales. “Nunca sufrí de presión en algún equipo, ni siquiera en los grandes, yo siempre fue fuerte, pero leal. Hubo muchas veces que me equivoqué, pero traté siempre de jugar bien sin el balón y cuando lo tenía hacía lo mejor posible”.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev