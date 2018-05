'Mis compañeros me necesitaban y tapé tres penaltis': Banguera

Geovanni Banguera es un joven portero de 22 años que se convirtió en el artífice de la clasificación del Atlético Huila a la semifinal de la Liga. El portero atajó tres penaltis, en la tanda definitiva, para consagrarse. Ahora piensa en llegar a la final.

"Fue un partido muy difícil, nos tocó correr mucho. Sabíamos que en Tunja iba a ser difícil, nos hicieron el gol y se metieron. En casa empatamos, pero nos ratificamos en los penales", fueron las pocas palabras de Banguera, a Win Sports, al final del partido.



Banguera comenzó su carrera profesional en el Deportivo Pasto. En el 2015 llegó al cuadro huilense donde esta temporada ha sido fundamental en la gran campaña del equipo. Tuvo que asumir el puesto dejado por el experimentado Breiner Castilo, quien se lesionó.



Este sábado, en el partido de vuelta de cuartos, le atajó los remates a Diego Álvarez, Kevin Rendón y Jerson Malagón.



"El primero no lo tapé, pero estaba tranquilo. Mis compañeros me necesitaban y gracias a Dios tapé tres", agregó el portero.



Ahora Banguera piensa en un reto más grande, disputar la semifinal contra Nacional, para seguir haciendo historia.

