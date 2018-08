Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador

Gabriel Ochoa Uribe es un nombre atado al fútbol colombiano. Es más que un símbolo, es más que un emblema: es una leyenda. Las antiguas generaciones pronuncian su nombre con reverencia, quizá con nostalgia, al recordar a ese técnico que nunca se cansó de ganar y hoy, a sus 88 años, tiene el récord de ser el DT con más títulos del fútbol profesional en sus 70 años, con 13: uno con Santa Fe, cinco con Millonarios y siete con el América de Cali.

Basta con mirar las fotos más añejas, cuando era arquero. Ahí aparece Ochoa con boina, sus manos desprotegidas, su mirada juvenil pero decidida, de esas miradas que parecen estar analizando todo el tiempo. Mirando desde atrás. En Millonarios hizo sus primeras atajadas, justo en la época más gloriosa del club, en El Dorado. Si Di Stéfano despertaba gritos de gol, Ochoa los ahogaba. No siempre fue así, porque en Ochoa todo es memorable. Alguna vez tuvo que reemplazar a Di Stéfano y le hizo un gol al Bucaramanga. Demostró que su vida de arquero era un traje que se podía quitar de vez en cuando.



Como futbolista ganó los títulos de 1949, 1951, 1952, 1953, pero desde el arco se gestaba un técnico en potencia. Se retiró en 1958 y ese mismo año se movió al banquillo. Así comenzó su ardua, exigente y exitosa carrera como DT.



Hablar del médico Ochoa Uribe hoy es hablar de uno de los entrenadores más influyentes en el fútbol colombiano. Serio, exigente, respetado, controvertido, defensivo, metódico y académico. Fue el precursor de la época dorada del América, pero antes de eso dejó a Millonarios en la cúspide, con cinco títulos como DT (1959, 1961, 1962, 1963 y 1972). También le dio uno a Santa Fe (1966).



En América sigue siendo un personaje entrañable. Y no es para menos. Allí marcó un hito. Ganó 7 títulos (1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1990), le dio la primera estrella al equipo escarlata, estuvo allí por 12 años y lo posicionó a nivel local e internacional. Pero su historia en el América también estuvo marcada por los subtítulos de la Copa Libertadores, su gran frustración, y durante tres años consecutivos, 1985, 1986 y 1987. La época gloriosa del América es obra suya, con los extraordinarios jugadores que tuvo: Willington Ortiz, Ricardo Gareca, Julio César Falcioni, Roberto Cabañas… y tantos otros.



El año pasado, en una de sus últimas entrevistas, fue consultado por EL TIEMPO acerca del equipo del que es hincha. Su respuesta fue nostálgica. “Soy hincha del recuerdo”, dijo este hombre que va para los 89 años. El médico Ochoa disfruta de la vejez y del legado que dejó. Dice que es feliz, y si se le pregunta por el motivo, es contundente: “Tengo una hermosa familia, hijos y nietos espectaculares. Dios ha sido generoso”, dice, como si no quisiera vanagloriarse de todo lo que dio, sino de todo lo que ha recibido.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET