Macnelly Torres, molesto con Nacional, tiene el futuro incierto

La situación de Macnelly Torres no es buena en este momento. El volante no continuaría en Atlético Nacional, donde, según manifiesta, no lo tendrán en cuenta esta temporada. Por eso no estuvo entre los concentrados para el juego de Superliga frente a Millonarios, prefirió no jugar y así dejar la puerta abierta a otro club colombiano, pero lamenta el trato de la dirigencia verdolaga. Entre sus posibilidades está la de ir a Ecuador, para jugar en Liga de Quito.

El talentoso jugador le dijo este miércoles al programa ‘El Alargue’ que el directivo Mauricio Navarro le manifestó “que tenía que buscar un equipo que diera un dinero para salir en préstamo; ahí me entero que no estaba en planes del cuerpo técnico. La situación es que me expresan la decisión muy tarde, porque los equipos ya están casi cerrados. No tengo club donde actuar”, dijo el jugador.



El ‘10’ barranquillero, hombre que ha estado en la Selección Colombia, no se explica por qué la dirigencia no lo ha tratado como él considera que se merece, por lo que le ha dado a la institución antioqueña. “La directiva de Nacional no ha manejado mi caso como lo merece un referente, pero son cosas que pasan. Tengo dos años de contrato pero no soy de quedarme en un club donde no quieren contar conmigo”, expresó.

La directiva de Nacional no ha manejado mi caso como lo merece un referente, pero son cosas que pasan FACEBOOK

TWITTER

Torres, de 33 años, aseguró que en diciembre tuvo opciones para salir al exterior y la misma dirigencia no aceptó las propuestas, porque “no eran lo que esperaba el club”. “En su momento hablé con Leonel (Álvarez) para ir a Cerro Porteño; tuve una oferta interesante, pero era la opción que a Nacional no le satisfacía”, comentó.



Macnelly dejó claro que no tiene ningún problema con el técnico Jorge Almirón. “Tengo buena relación con él, fue frentero y me dijo las cosas como eran. El entrenador decide qué jugadores quiere y el equipo que va a tener. Cada técnico tiene su idea y esquema y uno puede que entre o no y eso es normal, pasa en todos los equipos del mundo”, aseguró.

Ahora el volante espere que se pueda concretar alguna oferta. Una de las que se ha conocido en medios es la de Liga Deportivo de Quito.



REDACCIÓN FUTBOLRED