Futbolistas colombianos, en desacuerdo con cambio en fechas finales

Los futbolistas colombianos asociacados, a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, manifestaron este viernes su desacuerdo con el cambio de fechas en el calendario final del 2017 y solicitaron que se revisen estas modificaciones.

En una carta enviada al presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, los jugadores dicen, a través de Acolfutpro: "Nuestros afiliados nos han hecho conocer su malestar e inconformidad por la modificación de la fecha de terminación de los torneos, con lo cual no solo se afectan los periodos de descanso, como ya había sido aprobados y de contera se está perjudicando toda la planificación de vacaciones y los compromisos contraídos por los futbolistas con sus familias, con las reservas y la adquisición de tiquetes aéreos, hoteles y planes turísticos que ya habían sido adquiridos por nuestros afiliados".

Dimayor ya dio conocer que el torneo de ascenso terminará el día 17 de diciembre. En cuanto a la Liga, no se ha oficializado, pero ya el presidente Perdomo ha manifestado en diferentes declaraciones que por las dificultades que se han tenido por el paro en Avianca, deberían correrse las fechas del campeonato, terminando el 17.



"Dr. Perdomo, en nombre de los futbolistas profesionales de manera respetuosa le solicitamos que revise las determinaciones adoptadas sobre las fechas de finalización de los torneos, petición que resulta indispensable si se tiene en cuenta que el próximo año con la realización del mundial, los torneos tendrán que iniciarse antes de las fechas acostumbradas con lo cual se estará afectando de manera drástica la posibilidad de disfrutar de un periodo adecuado de descanso", agrega la carta enviada por los futbolistas al presidente de la Dimayor.

Adicionalmente, varios jugadores han manifestado en declaraciones o en redes sociales su posición al respecto. Por ejemplo el capitán de Nacional, Alexis Henríquez, manifestó: "De parte de todos los jugadores de Nacional, estamos en desacuerdo con que el campeonato termine después del 10-dic".



Es la misma posición de los jugadores de Millonarios, según el defensor Andrés Cadavid.

Todos los jugadores de Millonarios, estamos inconformes con la terminación del torneo después del 10 de diciembre. https://t.co/O9ZKmyAMz7 — Andres Cadavid (@AndresCadavid26) 3 de noviembre de 2017

Nosotros como jugadores de Millonarios no compartimos la terminación de la liga después del 10 de diciembre. https://t.co/RiNPEcqjTd — Juan Dominguez (@JuanDominguez20) 3 de noviembre de 2017

