'Esto se soluciona si se va Perdomo, Jesurún, González o los tres'

Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), dio unas fuertes declaraciones este martes al programa Planeta Fútbol de la emisora 'Antena 2', en las que expuso sus argumentos ante las diferencias que tiene con el presidente de Dimayor, Jorge Perdomo. Habló de una crisis en el fútbol colombiano.

El dirigente reaccionó a la carta que envió Perdomo a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol y a la Conmebol, en la cual asegura que González Alzate no tenía por qué recibir, por su cargo en el fútbol colombiano, la suma de 50.000 dólares de esa entidad, según se conoció hace unos meses por divulgación de la prensa brasileña.



"Eso es de mala leche. Cuando apareció la información hace mas de 3 meses en Brasil, en el Comité Ejecutivo, Ramón Jesurún, que es miembro de Conmebol, explicó lo que estaba pasando, que este año se renovó el contrato que tiene Conmebol conmigo. Él conoce y tiene los mecanismos para clarificar las cosas, tiene línea directa con Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol). Los papeles reposan en los archivos de la Federación. Me parece una canallada (de Perdomo) que me quiera poner en la picota publica…", aseguró González Alzate.



El presidente de la Difútbol argumentó que Perdomo ha fallado en varios episodios en su administración, básicamente con el fútbol aficionado: primero por el manejo del fútbol femenino "a espalda de los dirigentes", luego por el "contrato firmado por Perdomo con Bavaria para manejar fútbol aficionado con el Ponyfútbol", y después por el manejo al tema de la convocatoria del Bayern Múnich en Colombia, que generó la más reciente controversia con la Difútbol, y por la cuál varia Ligas presentaron, según González, 19 quejas ante la Comisión Disciplinaria.



González calificó de "canallada y de "mala leche" la reacción de Perdomo, quien en la carta dirigida al presidente Jesurún, expresó que no "compartirá espacios" con González.



"Quiero sentar protesta, el fútbol no se puede manejar así. En 35 años que conozco el manejo del fútbol, jamás vi una crisis administrativa como ahora. Perdomo, en medio de su canallada, anuncia que no quiere compartir espacios deportivos conmigo, no sé cómo va a manejar el fútbol, si en 35 años nunca he faltado a un Comité Ejecutivo de Federación, ni de Difutbol, ni al congreso de Conmebol. Yo siempre voy a estar, no sé cómo va a cumplir su palabra….", dijo González.

Incluso, el dirigente aseguró que la única solución a la "crisis" actual en la dirigencia del fútbol colombiano es que salga uno de los tres máximos dirigentes, o los tres. "La pugna por el poder cuando es política, termina como está el manejo hoy. El cisma es claro y solo se soluciona con que salga uno de los tres, o Ramón o González Alzate o Perdomo, o los tres, es la única solución a este problema tan grande. Hay fisuras y heridas imposibles de solucionar", agregó el dirigente.



Este martes se reunirá en Bogotá un grupo de presidentes que lo encabezarían Rodrigo Rendón, del Real Cartagena; José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo, y Eduardo Méndez, del Unión Magdalena, quienes al parecer contarían con el apoyo de Boyacá Chicó, Junior, Barranquilla, Equidad, Once Caldas, Atlético de Cali, Quindío y Popayán, según supo este lunes en la noche EL TIEMPO. La intención, al parecer, es la de intentar sacar a Perdomo del cargo,para lo cual necesitan 19 de 36 votos de los clubes. Ante esta reunión extraordinaria, González manifestó:



"Eso lo manejara la Dimayor en su interna, entiendo que hay muchas quejas. Quieren demostrar que aparentemente la administración no ha sido buena, que los dineros que hay (recursos) son los conseguidos en el mandato de Jesurún. Todo eso le corresponde a ellos y ahí no podemos involucrarnos..



NOTICIA EN DESARROLLO

