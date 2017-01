Franco Cángele no pasó los exámenes médico y no jugará con el Cali

Deportivo Cali anunció este viernes que el futbolista argentino Franco Cángele no estará con el equipo verdiblanco para la temporada 2017, pues no aprobó los exámenes médicos. Al parecer, un problema de rodilla le impediría al volante quedarse en el cuadro que dirige Mario Alberto Yepes.

“No pasé los exámenes, eso fue lo que me dijeron hoy. Me parece muy raro, porque ayer (jueves) había firmado el contrato; y se supone que cuando uno firma es porque aprueba la revisión médica. Me dijeron que tenía inconvenientes con mi rodilla derecha, estoy confundido, no sé qué decir porque no entiendo la situación después de haber firmado”, comentó el argentino.

Al consultarle si sufría de algún inconveniente en su rodilla, Franco contestó: “Si tuviese problema, no hubiera jugado todo el año pasado. No me dijeron nada puntual, solo que mi rodilla no era apta para el Cali, eso entiendo yo. Ahora mi representante se encargará de ver cómo sigue esto”.

De esa manera, Deportivo Cali deberá llegar a un acuerdo para desvincular al argentino y buscar un reemplazo en el mercado.

Nelson Sandino

Corresponsal de Futbolred

Cali

En Twitter: @Nelsandino1