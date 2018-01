Franco Armani se despidió de Atlético Nacional

Franco Armani rompió el silencio y este lunes se despidió de Atlético Nacional para reconocer que quiere atajar en River Plate. El arquero, múltiple campeón con los verdolagas, publicó un sentido mensaje dirigido a la afición verde para pedirles el apoyo por la decisión que tomó, y que califica como un “sueño por cumplir”.

Una publicación compartida por Franco Armani (@francoarmani34) el Ene 1, 2018 at 1:31 PST

Armani, de 31 años, expresó “todo el amor y orgullo que me hace sentir pertenecer al club más grande de Colombia”. Agradeció por la “oportunidad que me han brindado confiándome el arco de tan respetable institución y con tantos próceres del fútbol que me precedieron en este puesto”.



Sin embargo, Franco le dijo “hasta luego” a Nacional, pues quiere “realizar un sueño que tuve desde siempre, que es jugar en un equipo muy importante de mi país”. Reconoció además que sueña con que el atajar en River Plate, “me podría dar una chance de estar más cerca de los ojos del cuerpo técnico de la selección de mi país, a tan poco del Mundial de Rusia 2018”.



“Hoy les pido por primera vez algo muy difícil a toda la afición y es que me apoyen para poder cumplir mi sueño”, finalizó el guardameta, quien cosechó 13 títulos con Atlético Nacional, entre ligas, superligas y Copa Colombia; así como la Copa Libertadores.