Pacho Maturana y su triste adiós del Once Caldas

Lo que hace cinco meses parecía ser un regreso con honores al fútbol colombiano terminó muy mal, con un equipo en riesgo de descenso para el 2018 y varias polémicas con los directivos. Francisco Maturana, el entrenador más importante de la historia del fútbol colombiano, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y de la Copa América con la Selección Colombia en 2001, fue cesado ayer de su cargo en el Once Caldas, el equipo donde había comenzado su carrera como entrenador, 31 años atrás.



Tulio Mario Castrillón, presidente del club, le dio a EL TIEMPO sus razones para terminar el vínculo con Maturana, tras una campaña terrible, en la que solo consiguió el 31,6 por ciento de los puntos.

“Los problemas son varios. El primero es su cuerpo técnico: el preparador físico (Johan Zapata) viene de la academia, nunca había trabajado con equipos de fútbol, y en este momento hay siete jugadores contracturados por sobrecargas. Los jugadores nos dicen: ‘Nosotros vamos a iniciar un partido y estamos cansados’.

Comunicado sobre la salida de la dirección técnica del Once Caldas del profesor Francisco Maturana, Ricardo Pérez y Johan Zapata, y el encargo de Herney Duque y Juan Carlos Henao. pic.twitter.com/Ah3Uxz56iL — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 14 de noviembre de 2017

El asistente (Ricardo ‘Chicho’ Pérez) tampoco fue bueno, nunca se analizaron los rivales”, explicó Castrillón, y agregó: “El esquema es otro. Nosotros eliminados, contra Huila y Pasto, fecha 18 y 19, necesitando ganar, y saca a los dos delanteros para meter dos volantes de contención y dos defensas. Yo eso no lo entiendo. Eliminados, perdiendo, con la amenaza del descenso, donde cualquier punto vale y saca a los delanteros. Lo poquito que este equipo ha jugado bien fue cuando los jugadores se rebelaron al esquema de Maturana”.

El técnico, por su parte, se despidió en una conferencia de prensa. “No renuncié, de pronto no agarré el caballo, porque en el transcurso del viaje encontré cosas que ameritan un comportamiento diferente, tengo palabras de gratitud o sentimiento de gratitud por la gente de Manizales”, dijo Maturana.



“He sido cesado, he sido echado, como quiera, y tengo que aceptarlo, y sobre ese tema por una cuestión de respeto no tengo que hablar, porque los que tienen que hablar son los que lo hicieron”, añadió.



Maturana, que tenía contrato hasta finales del 2018, fue llevado como parte de un proceso deportivo a largo plazo, en el que se buscaba, además, consolidar a jugadores de la casa.



“Inicié un proceso para ordenar la casa e invertir en la cantera. Sacrifiqué puntos, entrar a los ocho, pero para esta Liga me concentré en lo deportivo: busqué a Juan Carlos de la Cuesta, el presidente más ganador de la historia de Colombia, para ver qué proceso podría funcionar en el Once Caldas y ahí llegó Maturana. Él era el que nos iba a meter a los ocho, nos iba a potenciar a los jugadores, el que nos iba a alejar del descenso, y pues no me mostró los jugadores de la sub-20. Salimos casi últimos. No tuvo buen manejo de grupo, siempre salió a echarnos el muerto de todo”, se sinceró Castrillón.



Durante el paso de Maturana por el Once, siete jugadores sub-20 tuvieron minutos con el equipo. Salvo Daniel Rojano y Jesús Marimón, que ya habían tenido continuidad en las épocas de Javier Torrente y Hernán Lisi, ninguno de los otros jugó más de 90 minutos.

La payola

La despedida de Maturana tuvo una polémica adicional. El entrenador dijo que había conocido en Manizales la palabra payola, que en el medio de la radio musical hace referencia a pagar para hacerles promoción a ciertos artistas. Según el DT, había gente que pagaba para que se hicieran comentarios en su contra.



“No es el tema de disco, sino en el tema de una pregunta indiscreta: eso tiene un precio, un comentario tiene un precio, pagado por un representante, pagado por un propio directivo. No me hagan sentir que estoy fuera de lugar, somos mayorcitos y sabemos que esas cosas existen. Yo vine a saber ahora, lo digo sinceramente, no sabía que existía, vine a saber en este ejercicio. Yo no voy a renunciar nunca a mi independencia”, manifestó Maturana.



Ante lo expuesto por el DT, el periodista Jorge William Sánchez, de RCN Radio, le pidió que aclarara quiénes habían recibido plata para que hicieran comentarios en contra o en beneficio de representantes.

“A veces en la vida hay cosas que te invitan a caminar. Tómelo como una posibilidad, camine, porque yo aprendí, en esa dirección aprendí cosas y usted sabe más que yo de esto”, le respondió Maturana a Sánchez.



Castrillón, al respecto, señaló: “Según él, hay gente que les paga a periodistas en Manizales para estar en nuestra contra y, por ende, en contra del proceso que empezamos con él”.



El que sí renunció fue el paraguayo Ernesto ‘Pinti’ Álvarez, quien en algún momento encaró a Maturana y que no tuvo continuidad: ocho partidos, dos goles.

DEPORTES

Con reportería de Ramón Salazar