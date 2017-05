Francisco Maturana sería nuevamente técnico del Once Caldas

Una novela, en eso se había convertido la consecución del nuevo técnico del Once Caldas, equipo que vive difíciles momentos en la Liga, pero que ahora estaría listo para transformar su realidad con la llegada de Francisco Maturana, 30 años después a la dirección técnica del ‘blanco’.

Luego de conocerse la salida de Hernán Lisi, la junta directiva buscó asesorarse, pues sus desaciertos administrativos pusieron en jaque su actuar, situación que trajo al escenario competitivo, los nombres de Juan Carlos De La Cuesta, ex presidente de Nacional y Gastón Pezzuti, ex arquero del conjunto ‘verde’ y ahora una de las manos derechas De La Cuesta, quienes desde hace días aconsejan y proponen en el conjunto cafetero, aunque siempre han dicho solo sostener una amistad con la institución.



El nombre de ‘Pacho’ Maturana sonaba con fuerza y se aseguraba que era el primer hombre a tener en cuenta para orientar los procesos deportivos del Once y ello se confirmó ayer (sábado) en una reunión, en la que Juan Carlos puso sobre la mesa el nombre del ex seleccionador nacional, acción respaldada por los dirigentes ‘albos’, que dieron el visto bueno para la llegada del DT.



Francisco, de 68 años fue jugador profesional y actuó como defensor del Bucaramanga, Tolima y Nacional, con este último fue campeón del fútbol profesional en 1973 y 1976 e incluso vistió la camiseta de la Selección Colombia.



En 1.986, por recomendación de algunos amigos asumió el reto de dirigir, así fue como llegó al Once Caldas, con el que logró clasificarse a la ronda final del rentado y ahora tiene la misión de transformar la idea de juego, devolverle la alegría y alejarlo de la zona del descenso.



En 1.987 tuvo la oportunidad de dirigir a Nacional, con el que logró salir campeón de la Copa Libertadores en 1.989; su idea de juego lo llevó al fútbol europeo, donde pasó sin gloria por el Real Valladolid de España y posteriormente, en 1.994 fue el timonel del Atlético de Madrid.



Maturana le devolvió la alegría a la nación, cuando en 1.990 logra clasificar al combinado patrio al Mundial de Italia, ante una ausencia de 28 años, cita orbital recordada por el primer triunfo de Colombia en un campeonato del mundo y el gol, en el último minuto de Freddy Rincón, que significó el 1-1 contra Alemania, a la postre campeona de ese certamen.



‘Pacho’, en 2.001 se consagró campeón con Colombia de la Copa América frente a México y son recordados sus procesos con Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad



y Tobago; en 1.992 se alzó el título nacional con América de Cali y en 1.993 obtuvo la distinción como el mejor director técnico sudamericano.



Maturana habría pedido que su grupo de colaboradores, en el Once Caldas estuviera conformado por tres personas, actualmente activas en la Liga, y ya tendría en sus manos los vídeos del plantel de futbolistas, de quienes analizará su rendimiento deportivo.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA