Se definieron las llaves para los 'play offs' de la Liga colombiana

Este domingo 6 de mayo se cumplió la última fecha del todos contra todos de la liga en Colombia I-2018. Nacional, Medellín, Tolima, Huila (cabezas de serie), Junior, Cali, Patriotas y Once Caldas son los ocho elegidos para disputar la siguiente fase del torneo.

Los cuartos de final se disputarán entre el 12 y 13 de mayo (ida) y el 19 y 20 de mayo (vuelta). Las llaves serán Nacional vs. Cali, Medellín vs. Junior, Tolima vs. Caldas y Huila vs. Patriotas.



Las semifinales serán el 29 y 30 de mayo (ida) y el 2 de junio (vuelta). Por un lado, se enfrentará el vencedor de Nacional vs. Cali contra el vencedor de Huila vs. Patriotas. Por el otro, irá el ganador de Medellín vs. Junior contra el ganador de Tolima vs. Caldas.



La final de la Liga se disputará entre el 6 (ida) y el 9 (vuelta) de junio.



