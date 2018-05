Definida la programación de los cuartos de final de la Liga

Listos los horarios para los encuentros de los cuartos de final de la Liga. Los partidos de ida abrirán el sábado con el duelo entre Patriotas y Huila, seguido del encuentro de verdes Cali y Nacional. El domingo abren la jornada Junior y Medellín, y al cierre Once Caldas – Tolima. Los duelo de vuelta se jugarán el sábado 19 y domingo 20 de mayo.

Estos son los horarios:

Cuartos de final ida



Sábado 12 de mayo



Patriotas vs. Huila

Hora: 6 p. m.

TV: RCN



Cali vs. Nacional

Hora: 8 p. m.

TV: Win Sports



Domingo 13 de mayo



Junior vs. Medellín

Hora: 5:15 p. m.

TV: RCN



Once Caldas vs. Tolima

Hora: 7:30 p. m.

TV: Win Sports



Cuartos de final vuelta



Sábado 19 de mayo



Nacional vs Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: RCN



Huila vs Patriotas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

TV: Win Sports



Domingo 20 de mayo



Tolima vs Once Caldas

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: RCN



Medellín vs Junior

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports



