Estos son los horarios de la fecha ocho de la Liga en Colombia

La Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 8 de la Liga en Colombia. El partido Millonarios FC vs Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional fueron modificados por participación en Copa Libertadores.



Entre tanto el partido Atlético Huila vs Deportes Tolima, en el Guillermo Plazas Alcid, fue aplazado, esperando las adecuaciones en la iluminación del estadio de Nieva y pensando en el fairplay, Dimayor argumenta que no se puede jugar en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Martes 13 de marzo

Boyacá Chico vs Leones FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs La Equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

Miércoles 14 de marzo

Envigado vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Deportivo Pasto vs Patriotas FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports

Jueves 15 de marzo

Rionegro Águilas vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports

Jueves 22 de marzo

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



*Estos dos partidos fueron modificados en la programación, debido a la participación de Millonarios FC y Atlético Nacional en Copa Libertadores.



APLAZADO



* Atlético Huila vs Deportes Tolima

Día: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



*Este partido se encuentra aplazado esperando las adecuaciones en la iluminación del estadio de Nieva y pensando en el fairplay, no se puede jugar en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.







