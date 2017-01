Estas son las sanciones pendientes por cumplir en el fútbol colombiano

El Comité Disciplinario del Campeonato del fútbol colombiano dio a conocer las sanciones pendientes que deben cumplir jugadores, miembros de cuerpo técnico y médico, para los torneos correspondientes a la Super Liga Águila I y II 2017, Torneo Águila I y II 2017 y Copa Águila 2017 de acuerdo con lo dispuesto por las correspondientes Resoluciones expedidas por el Comité Disciplinario del Campeonato en el año 2016.



Artículo 1º.- a) Informar que los jugadores que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento que deberán hacerse efectivas durante la Liga Águila I 2017 a partir de la fecha de su inscripción de acuerdo con lo ordenado por el artículo 5º del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, y conforme lo establece el inc. 2, num. 3., del artículo 21 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



b) Informar a los miembros de cuerpo técnico que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento que deberán hacerse efectivas durante la Liga Águila II 2015, conforme a lo establecido en el inc. 2, num. 3., del artículo 31 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



JUGADORES CLUB PENDIENTES

Darío Rodríguez Atlético Bucaramanga 8 días

Juan Cabezas DIM 1 fecha

Aquivaldo Mosquera D. Cali 4 fechas

Raúl Loaiza Patriotas F.C. 1 fecha

Jesús Murillo Patriotas F.C. 1 fecha

Luis Caicedo Cortulúa 1 fecha

Juan C. Roa Cortulúa 1 fecha

Cristian Valencia Cortulúa 1 fecha

Juan Mosquera Envigado F.C. 1 fecha

Yorman Rueda Fortaleza F.C. 1 fecha

Francisco Córdoba Deportivo Pasto 1 fecha

Cesar Mena Talento Dorado 2 fechas

Harold Rivera Jaguares F.C. 1 fecha

Jhon Riascos Boyacá Chicó 3 fechas

Sergio Mosquera Deportes Tolima 1 fecha

Víctor Giraldo Deportes Tolima 1 fecha

Fáiner Torijano Deportes Tolima 1 fecha



CUERPO TÉCNICO CLUB PENDIENTES

Zarruk Díaz Granados (M) Atl. Bucaramanga 1 fecha

Fernando Salazar Talento Dorado 15 fechas

Andrés Gutiérrez (PF) Dep. Pasto 4 fechas

Nelson Oliveira (AT) Dep. Boy. Chicó 1 fecha

Artículo 2º.- a) Se informa que los jugadores que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento que deberán hacerse efectivas durante el Torneo Águila I 2017, a partir de la fecha de su inscripción de acuerdo con lo ordenado por el artículo 5º del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, y conforme lo establece el inc. 2, num. 3., del artículo 21 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



b) Se informa que los miembros de cuerpo técnico que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento que deberán hacerse efectivas durante el Torneo Águila I 2017 de acuerdo a lo establecido en el num. 2 y el inc. 2, num. 3., del artículo 21 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



Artículo 3º.- a) Se informa que los jugadores que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento que deberán hacerse efectivas en la siguiente competición de Copa Águila (2017) o durante la Segunda Fase de la Copa Águila 2017, a partir de la fecha de su inscripción de acuerdo con lo ordenado por el artículo 5º del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, y conforme a lo establecido en el num. 2 y el inc. 2, num. 3., del artículo 21 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



JUGADORES CLUB PENDIENTES

Jackson Montaño Deportes Quindío 1 fecha

Juan Suescún Leones F.C. 2 fechas

Christian Mejía Corpereira 1 fecha

Johan Rivas Bogotá F.C. 1 fecha

Aldair Cantillo Bogotá F.C. 1 fecha

Dubán Erazo Llaneros F.C. 1 fecha

Luis Moreno Valledupar F.C. 1 fecha



CUERPO TÉCNICO CLUB PENDIENTES

Julián Olarte (M) Dep. Quindío 2 fechas

Juan Torres (K) Corpereira 3 fechas

Francisco Serrano (D) Llaneros F.C. 1 fecha

b) Se informa a los miembros de cuerpo técnico que se citan a continuación, independientemente de que hubieren cambiado de club, tienen sanciones pendientes de cumplimiento deberán hacerse efectivas ya sea en la siguiente competición de Copa Águila (2016) o durante la Segunda Fase de la Copa Águila 2015 de acuerdo con lo establecido en el inc. 2, num. 3., del artículo 31 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



JUGADORES CLUB PENDIENTES

Héctor Urrego Independiente Santa Fe 1 fecha

Jhon Mosquera Atlético Nacional 3 fechas

Oliver Fula Equidad 2 fechas

Jeison Lucumí América 1 fecha

Járol Martínez América 1 fecha

Cristian Martínez América 1 fecha

Andrés F. Cadavid Millonarios F.C. 1 fecha

Déyner Cetré Valledupar F.C. 1 fecha

Enrique Serje Junior F.C. 1 fecha

Mariano Vásquez Atlético Huila 1 fecha

Juan P. Bedoya Universidad de Popayán 1 fecha

Jorge Menosse Once Caldas 1 fecha

Carlos Esparragosa Barranquilla F.C. 1 fecha

Juan Jiménez Fortaleza F.C. 1 fecha

Ruyery Blanco Unión Magdalena 2 fechas

José Largacha Llaneros F.C. 1 fecha

Jhon Arboleda Atlético F.C. 1 fecha



CUERPO TÉCNICO CLUB PENDIENTES

Víctor Gaviria (PF) Junior 1 fecha

Néstor Otero (DT) Talento Dorado S.A. 1 fecha



