Estas son las designaciones arbitrales de la fecha para Liga y Torneo

Este viernes la Dimayor publicó el listado de árbitros que dirigirán en la fecha cuatro de la Liga II y la fecha 19 del Torneo de la B. El árbitro antioqueño, Wilmar Roldán, fue designado para pitar el encuentro de segunda división entre Unión Magdalena vs. Quindío.



El clásico de la fecha, entre Nacional y Millonarios, será para uno de los jueces que más ha pitado durante la temporada en el campeonato, el juez Alexander Ospina.

Liga II- Fecha 4

Deportes Tolima vs. Jaguares Fc

Central: Lisandro Castillo – Academia

Asistente No.1: Wílmar Navarro – Santander

Asistente No.2: John F. Zambrano – Nariño

Emergente: Juan Roldán – Tolima



Leones Fc vs. Atlético Bucaramanga

Central: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente No.1: Alexander Guzmán – Norte De Santander

Asistente No.2: Mauricio Escobar – Risaralda

Emergente: José D. Piedrahita – Antioquia



Once Caldas vs. Envigado Fc

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No.1: Fredy Moyano – Asocafa

Asistente No.2: Kevin Agamez – Bolívar

Emergente: Nicolás Gallo – Caldas



Rionegro vs. Boyacá Chico Fc

Central: Nolberto Ararat – Risaralda

Asistente No.1: John A. León – Caldas

Asistente No.2: Herminzul Calderón – Asocafa

Emergente: Diego Escalante – Antioquia



Independiente Santa Fe vs. Alianza Petrolera

Central: Jorge Guzmán – Norte De Santander

Asistente No.1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No.2: Jonathan Quintero – Cauca

Emergente: Geovanny Padilla – Bogotá



Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Central: Ricardo García – Santander

Asistente No.1: Eduardo Díaz – Bogotá

Asistente No.2: Sebastián Vela – Bogotá

Emergente: Luis G. Navarro – Valle



La Equidad vs. Deportivo Pasto

Central: Jorge Duarte – Santander

Asistente No.1: Humberto Clavijo – Meta

Asistente No.2: Roberto Padilla – Atlántico

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá



Patriotas Fc vs. América De Cali

Central: Oscar Gómez – Antioquia

Asistente No.1: Dionisio Ruíz – Córdoba

Asistente No.2: Wilmer Cuevas – Norte De Santander

Emergente: Diego Flechas – Boyacá



Atlético Nacional vs. Millonarios

Central: Alexander Ospina – Quindío

Asistente No.1: Cristian De La Cruz – Nariño

Asistente No.2: Yinfar Bulla – Meta

Emergente: John F. Gomez – Antioquia



Atlético Junior vs. Atlético Huila

Central: Nicolás Rodríguez Asocafa

Asistente No.1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No.2: Géneco Ruidiaz – Santander

Emergente: Gustavo Cortés – Atlántico.

Torneo - Fecha 19

Bogotá Fc vs. Fortaleza Fc

Central: Alexander Arias – Quindío

Asistente No.1: Carlos Uribe – Meta

Asistente No.2: Jesús Hernández – Boyacá

Emergente: Steven Camargo – Asocafa



Universitario De Popayán vs. Tigres Fc

Central: Diego Ruíz – Meta

Asistente No.1: Juan García – Antioquia

Asistente No.2: Édison Calderón – Huila

Emergente: Diego Ulloa – Valle



Unión Magdalena vs. Deportes Quindío

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No.1: Cristian Villamizar – Norte De Santander

Asistente No.2: Arbis Acosta – Guajira

Emergente: Álvaro Meléndez – Magdalena



Cúcuta Deportivo vs. Llaneros Fc

Central: John Balanta – Valle

Asistente No.1: José Bracamonte – Bolívar

Asistente No.2: Andrés Julio – Bolívar

Emergente: Ronald Ortíz – Norte De Santander



Real Santander vs. Valledupar Fc

Central: Jonathan Ortíz – Nariño

Asistente No.1: Johan Castro – Asocafa

Asistente No.2: Diego Moscoso – Bogotá

Emergente: Jonathan Ballesteros – Santander



Orsomarso Sc vs. Deportivo Pereira

Central: Carlos Márquez – Bolívar

Asistente No.1: Camilo Sánchez – Asocafa

Asistente No.2: Sergio Ruíz – Antioquia

Emergente: Luis Delgado – Valle



Real Cartagena vs. Atlético Fc

Central: Wilmar Montaño – Cundinamarca

Asistente No.1: Mario Tarache – Casanare

Asistente No.2: Eliécer Jimenez – Magdalena

Emergente: Gabriel Matorel – Bolívar



Cortulua vs. Barranquilla Fc

Central: Wander Mosquera – Cundinamarca

Asistente No.1: Jonathan Paniagua – Antioquia

Asistente No.2: Iván Ballesta – Cundinamarca

Emergente: Róbinson Barona – Valle