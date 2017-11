Bucaramanga le robó un punto a Equidad: empataron 0-0

Una tarde soleada en el estadio de Techo recibió el partido la Equidad vs. Bucaramanga, en el que el primero buscaba asegurar matemáticamente la clasificación y el segundo, tomar un respiro en la pelea del descenso. Al final, se repartieron un punto cada uno y el local llegó a 27 puntos mientras el equipo 'leopardo' no perdió fuera de casa.

Al minuto 6, Jean Carlos Blanco metió un cabezazo peligroso a pase de De Alba, que exigió al arquero Aguirre. Tres minutos después fue el turno de Mahecha, con un remate de media distancia que d nuevo salvó el portero volando a la esquina.



Para el minuto 26, otra vez Aguirre le metió la mano al tiro libre de Stalin Motta que fue a la cabeza de Peralta y luego se estrelló en el travesaño.



Seguía el asedio de Equidad al 31, en un pase de Motta a Pacheco que se fue muy largo.



La gran opción de la primera etapa llegó gracias a De Alba, quien estrelló de nuevo la pelota en el travesaño después de un hermoso remate desde fuera del área. Se estiraba el arquero pero no llegaba. Por poco marca un golazo el barranquillero, de 24 años.



Merecía el local su gol, contra un Atlético Bucaramanga confiado en su arquero y tan preocupado por defender el cero que pasó todo el primer tiempo sin un solo remate al arco de Cristian Bonilla.



Para el complemento se salvó Equidad al minuto 51 en un cabezazo de Palacios que fue al palo al que voló Bonilla. El rebote lo salvó la zaga y pasó un susto la zaga verde en la primera llegada del visitante en todo el partido.



El tiempo fue pasando y Bucaramanga prefirió pactar el empate, que lo deja en la tabla del descenso con 131 puntos y 1.1197 de promedio.



Equidad completa cuatro triunfos y seis empates, se mantiene en la pelea por entrar a los cuartos de final y no muestra fisuras, pues no pierde desde la fecha 8.



Redacción Futbolred