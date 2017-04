Equidad venció 2-0 a Once Caldas y sigue arriba en la Liga

La Equidad y Once Caldas se enfrentaron este sábado en el estadio de Techo, en duelo de la fecha 11 de la Liga I-2017. El ‘asegurador’ se quedó con los tres puntos al derrotar por 2-0 al equipo manizaleño.



El local fue efectivo en las que tuvo, mientras que el Once, por más que tuvo la pelota y generó en ataque, no fue contundente: los palos, le jugaron una mala pasada.

A los 8 minutos, la tuvo el Once Caldas para poner el primer gol en Techo. Luis Sinisterra, sólo, frente al arco de Kevin Piedrahita, remató y la pelota dio en el palo. El pase había sido de Gilberto ‘Alcatraz’ García.



Pero Equidad respondió y lo hizo de forma contundente. Tiro de esquina desde la izquierda cobrado por Stalin Motta. El capitán del verde capitalino, centró al área y ahí apareció Diego Valoyes, quien sin marca, remató para vencer a José Fernando Cuadrado y decretar el 1-0.



Con el marcador adverso, el equipo de Manizales se hizo con el balón y pudo generar una oportunidad con Luis Sinisterra.



En otro cobro de esquina, el ‘asegurador’ pudo aumentar el marcador. De nuevo, Motta centró al área, pero el que esta vez conectó la esférica fue Dairín González. Para lamento del local, el central no le dio la dirección necesaria.



El juego fue de ida y vuelta y así fue como Michael Ortega tuvo en sus pies la opción del empate para el ‘blanco-blanco’. Pase de Jesús Marimón para Ortega, quien en una jugada individual se sacó a los defensores de La Equidad y luego remató al pórtico de Piedrahita. El travesaño le dijo que no al nacido en Palmar de Varela (Atlántico).



Fabián Vargas también generó una clara oportunidad para el local. El ‘6’ se asoció con Motta, quien le cedió la pelota para rematar de media distancia y hacer ‘volar’ a Cuadrado. Con el 1-0 para La Equidad, acabó la primera parte en el estadio de Techo.



En el segundo tiempo, el Once comenzó con todo en busca del pronto empate. Acción colectiva entre ‘Alcatraz’ y Óscar Estupiñán. Éste último recibió la pelota de espalda, se giró y remató, pero la esférica volvió a dar en el palo. La suerte no acompañaba a los conducidos por Hernán Lisi.



Los de la visita se hicieron con la pelota y buscaron la igualdad con ímpetu, sin embargo, La Equidad se supo defender.



El defensor David Gómez, en otra acción ofensiva para el Once, tuvo su oportunidad, pero la dilapidó. Sinisterra, de igual forma, remató en el área, pero Piedrahita respondió bien y envió el balón al tiro de esquina. El visitante generaba, pero fallaba en la definición.



Pero el que sí fue efectivo en la tarde-noche bogotana fue La Equidad. En la otra opción clara al arco de Cuadrado, Jean Carlo Blanco, de cabeza, puso el 2-0. El delantero del ‘asegurador’ definió luego de un gran centro de Diego Valoyes, la gran figura del encuentro.



El resultado se mantuvo hasta el final para el local. Los hombres de Arturo Boyacá, con los tres puntos, llegaron a 17 puntos y se ubican en el grupo de los ocho mejores. Por su parte, el Once se quedó en 12 unidades.

Síntesis



La Equidad 2/ Once Caldas 0

La Equidad: Kevin Piedrahita (6); Wálmer Pacheco (6), Camilo Mancilla (6), Dairín González (6), Andrés Correa (6); Joaquín Aguirre (7), Fabián Vargas (6), Stalin Motta (6); Diego Valoyes (8), Diego Álvarez (6), Jean Carlo Blanco (7).

Cambios: Carmelo Valencia por Diego Álvarez (29 ST), Juan Alejandro Mahecha por Jean Carlo Blanco (38 ST) y Yessi Mena por Fabián Vargas (45+1 ST).

D.T.: Arturo Boyacá.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (5), Marco Acosta (5), Jhonathan Muñoz (5), Gilberto García (6); José Ramírez (5), Jesús Marimón (6), Jaime Córdoba (5), Michael Ortega (6); Luis Sinisterra (6), Óscar Estupiñán (6).

Cambios: Elkin Soto (5) por Jesús Marimón (1 ST), Dany Cure (6) por Gilberto García (12 ST), Sergio Romero por Luis Sinisterra (33 ST).

D.T.: Hernán Lisi.



Goles: Diego Valoyes (14 PT), Jean Carlo Blanco (24 ST), en La Equidad.



Amonestados: Wálmer Pacheco (39 PT), Camilo Mancilla (26 ST) en Equidad. Marcos Acosta (11 PT), Jaime Córdoba (36 PT), José Ramírez (18 ST), Dany Cure (22 ST), Daniel Gómez (28 ST), Sergio Romero (45+2 ST), en Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Diego Valoyes.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 2,500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Cristian Villarraga (7).



Partido: aceptable.



