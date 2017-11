Deportes Tolima ganó en Techo, 0-1 derrotó a Equidad

Tras casi una hora de suspensión del partido por tormenta eléctrica y problemas en la iluminación, Tolima se impuso este domingo por 0-1 a La Equidad, en el juego que dio por finalizada la jornada número 20 de la Liga II-2017.



Con el triunfo, el cuadro ‘pijao’ acabó con 33 puntos y en la quinta posición del ‘todos contra todos’, de paso acabó con el invicto de los ‘aseguradores’ que desde la fecha 8 no perdían (acumulaban seis empates y cinco victorias).

El partido en el estadio de Techo comenzó bajo una intensa lluvia, pero a pesar de ello los equipos mostraron sus cartas. De entrada, el visitante se animó con Sebastián Villa y el arquero Cristian Bonilla respondió con una buena atajada.



La Equidad utilizó un equipo distinto al que venía actuando en las jornadas anteriores: nueva dupla de centrales con Dairin González y Camilo Mancilla, además de Fabián Vargas y Mauricio Restrepo como volantes; Diego Valoyes y Neider Barona como extremos, y Carlos Peralta como único punta. Precisamente este último tuvo la primera oportunidad, pero dilapidó su oportunidad, frente al arco, por encima.

A los 11 minutos y tras que una torre de luz del estadio se apagara y que el aguacero se transformara en tormenta eléctrica, se decidió parar el duelo. Luego de casi una hora se reanudó el mismo y de inmediato el ‘pijao’ generó una aproximación de gol.



Ángelo Rodríguez se juntó con Villa y éste último remató desde el borde del área, pero Bonilla supo responder de buena forma y envió el balón al tiro de esquina. La Equidad respondió. Gran jugada colectiva y Andrés Correa se internó por el lateral izquierdo, llegó hasta el borde del área y remató, pero el palo le negó el gol al ‘3’ de los verdes de la capital.



El partido siguió con ritmo y los conducidos por Alberto Gamero tejieron una nueva opción con Ángelo Rodríguez, el ‘9’ le ganó en velocidad a Dairin González y el delantero quedó mano a mano con Bonilla. Sin embargo, el golero manizaleño aguantó de buena forma al nacido en San Andrés para quedarse con el balón. El telón del primer tiempo se cerró con un 0-0.



Para el complemento, La Equidad salió decido en pro de quedarse con el triunfo y tuvo con Peralta un par de chances, pero el delantero no estuvo fino en el último cuarto de cancha. Los locales tenían el balón, mas no podían definir en las que generaban.

Finalizamos séptimos en la fase regular y con 30 unidades, ahora esperamos rival en el sorteo que se realizará en unos minutos. #EquidadMiPasión pic.twitter.com/bQigZRUyBb — CDLaEquidadSegurosSA (@Equidadfutbol) 20 de noviembre de 2017

Cuendo iban 11, Walmer Pacheco le cometió una falta en el área a Sebastián Villa y el juez central, Carlos Betancur, decretó penalti para Tolima. Ángelo José se paró frente a la esférica y cambió la falta por gol. Rodríguez definió de derecha, al palo izquierdo de Bonilla. 0-1 en el tablero y festejo número 9 en el actual campeonato.



Tras verse abajo en el tablero, Luis Fernando Suárez decidió hacer modificaciones: envió a la cancha a Carmelo Valencia y a Stalin Motta en lugar de Barona y Restrepo, respectivamente. Y en la primera que tuvo Valencia concretó, no obstante, el gol del delantero de La Equidad fue anulado por posición adelantada que nunca existió. El ‘11’ protestó la decisión del juez central y del asistente por izquierda.



Los verdes de la capital lo intentaron hasta el final, pero Tolima lució bien ordenado en el fondo. Hasta en el último suspiro, Peralta tuvo la del empate, pero como en toda la noche, el ‘9’ no tuvo suerte, no estuvo fino.

Síntesis:

Equidad 0-1 Deportes Tolima



Equidad: Cristian Bonilla (5); Walmer Pachecho (4), Dairin González (5), Camilo Mancilla (5), Andrés Correa (6); Fabián Vargas (5), Mauricio Restrepo (5), Diego Valoyes (5), Brayner de Alba (5); Néider Barona (5), Diego Peralta (6).

DT: Luis F. Suárez



Deportes Tolima: Joel Silva (6); Juan Arboleda (5), Julián Quiñones (5), Luis Cardoza (5), Luis Ovalle (5); Carlos Rentería (6), Luis Paz (5), Rafael Carrascal (5), Sebastián Villa (7); Santiago Montoya (5), Ángel Rodríguez (6).

DT: Alberto Gamero



Partido: aceptable



Cambios en Equidad: Stalin Motta por Restrepo (19 ST), Carmelo Valencia por Barona (19 ST), Mauricio Cortés por Valoyes (36 ST)



Cambios en Tolima: Cléider Alzate por Rentería (28 ST), José Lloreda por Montoya (37 ST), José Correa por Rodríguez (41 ST).



Goles de Tolima: Ángelo Rodríguez (11 ST, penalti).



Expulsados: No hubo.



Figura: Sebastián Villa (7).



Estadio: Techo.



Asistencia: 500 espectadores, aprox.



Taquilla: No fue suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (5).







FUTBOLRED