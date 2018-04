Envigado y Alianza Petrolera empataron 0-0 al cierre de la fecha 12

Fue tanto el aguacero que cayó en la tarde al sur del Valle de Aburrá, en donde están los municipios de Sabaneta, Itagüí y Envigado, que cuando llegó la hora del partido entre naranjas y petroleros el árbitro Leevan Suárez dijo que esperaran 45 minutos para que pudiera escurrir el agua que estaba inundando el campo de juego.

En la gradería, mientras tanto, unas mil personas, entre aficionados que no se pierden un partido de Envigado y la familia de los jugadores de ambas escuadras, esperaron atentos que comenzara el compromiso que cerraba la fecha 12 de la Liga I.



Alianza Petrolera salió con toda en el Parque Estadio, presentó las condiciones y puso a volar en dos ocasiones al arquero envigadeño Santiago Londoño.

El balón, mientras tanto, a pesar de que había mucha agua antes de que comenzara el partido, corría rápido y decidido.



A los siete minutos del primer tiempo Alex Castro tuvo la primera opción para Alianza, pero no pudo controlar el balón y terminó entregándolo al arquero Santiago Londoño.



Palomeque fue el siguiente jugador del equipo visitante que intentó abrir el marcador, lo hizo en dos ocasiones. En la primera fue en un tiro libre que pasó por encima del travesaño, mientras que la segunda llegada fue un remate que atajó Londoño que iba dirigido al ángulo izquierdo del arco.



El partido iba por los 23 minutos y Alianza continuaba manejando los hilos y el ritmo del partido. La primera llegada de Envigado fue a través de un rechazo de uno de los hombres del equipo santandereano que le quedó a Wilfrido de la Rosa y que de no ser por Luciano Ospina hubiera podido pegarle a la pelota a su antojo.



Tuvo Alianza a Envigado contra las cuerdas por un buen tiempo, lo tenía encerrado, durante este período se produjo otra llegada del equipo visitante: un disparo de Alex Castro que Londoño evitó con dificultad.



Pero Envigado resucitó a cinco de terminar la primera parte, tuvo dos opciones de gol. Un tiro libre de Diego Moreno, que mandó el arquero Ricardo Jerez al tiro de esquina, y otra jugada de Luis Rodríguez, un cabezazo, en el que volvió a intervenir Jerez con exigencia.



Para la parte complementaria Envigado y Alianza comenzaron un partido de ida y vuelta. Comenzó Diego Moreno con un cabezazo, al minuto uno, que pegó en el travesaño. Luego fue Duván Vergara, con un remate de media distancia, en el que se lució el arquero Jerez.



Respondió Alianza con un fuerte zapatazo de Alex Castro que pasó a centímetros de la raíz del poste derecho del arco envigadeño, y un cabezazo de Manuel Palacios que también salió desviado.



El juego cayó en un bache en el que ninguno de los dos equipos volvió a llegar con autoridad al área rival, sólo se presentó una llegada más para el conjunto local, con el recién ingresado Yeison Guzmán, quien pescó un rebote y mandó un remate que pasó cerca al poste derecho de Jerez.



Con este resultado, Envigado llegó a 16 puntos que lo catapultaron a la novena casilla de la tabla. Alianza Petrolera, por su parte, acumuló 12 unidades que le sirven para estar en el puesto 17.



En la siguiente jornada, Envigado visitará a Jaguares de Córdoba, el próximo viernes a las 6:00 de la noche; mientras que Alianza Petrolera, en su estadio, recibirá el sábado a Atlético Huila, también a las 6:00 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 0 / Alianza Petrolera 0

Envigado: Santiago Londoño (7); Nelson Lemus (6), Luis Rodríguez (6), Camilo Mancilla (6) y Daniel Londoño (6); George Saunders (6), Iván Rojas (5), Diego Moreno (5) y Michael López (5); Duván Vergara (6) y Wilfrido de la Rosa (lesionado).

DT: Rubén Darío Bedoya.



Alianza: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6) y Cristian Flórez (5); Daniel Santa (6); Juan David Ríos (5), Manuel Palacios (5), Cristian Palomeque (6) y Alex Castro (6); César Arias (4).

DT: Juan Cruz Real.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Carlos Rojas (4) por Wilfrido de la Rosa (32 PT), Nicolás Giraldo por Michael López (16 ST) y Yeison Guzmán por Iván Rojas (31 ST).



Cambios en Alianza: Pablo Vranjicán por César Arias (16 ST), Víctor Córdoba por Yhorman Hurtado (23 ST) y David Valencia por Daniel Santa (29 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Alianza: no hubo.



Amonestados: Rojas, Saunders, Giraldo, Lemus (Envigado); Ospina, Ríos, Córdoba (Alianza).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Debido a la lluvia que cayó en el Parque Estadio, el partido que debía arrancar a las 8:00 p.m. comenzó 45 minutos después.



Figura: Santiago Londoño (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Leevan Suárez (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado