Mucha lluvia y sin goles entre Envigado y Alianza Petrolera

Envigado y Alianza no se hicieron daño en el Parque Estadio. Por más de dos horas esperaron para firmar un flojo 0-0.



En un partido que tuvo varios retrasos, que sumaron algo más de una hora, el buen fútbol y los goles fueron los grandes ausentes. No obstante, el terreno no se prestaba para que la pelota corriera, además, ambos equipos lucieron tímidos en el ataque y precavidos en la defensa.

Media hora tuvo que esperar el árbitro Lisandro Castillo para autorizar a los jugadores que comenzaran el partido debido a la gran tormenta eléctrica que cayó sobre el sur del Valle de Aburrá. Luego de este arranque sólo se jugaron diez minutos, vino una nueva pausa y así se fueron hasta el entretiempo.



De esta primera parte se destacaron tres jugadas, una atajada del arquero de Envigado, Jefferson Martínez (17 PT), un remate de Brayan Rovira que pasó cerca del arco de Alianza (19 PT) y otro disparo de Alex Castro a manos del arquero Martínez (39 PT).



En el segundo tiempo las situaciones de riesgo no aumentaron, al contrario, el fútbol ofensivo fue decayendo, el balón permaneció más en la mitad de la cancha, no rodaba con libertad ni se prestaba para el toque preciso de ambos equipos, por eso los envigadeños y santandereanos decidieron darle trámite al compromiso en la mitad de la cancha a los minutos que restaban.



Al final, decretaron un empate sin goles que perjudicó más a Envigado, por ser el equipo local y el que más necesidad tenía de sumar los tres puntos.



De la parte complementaria se destacó una llegada de Yúber Asprilla, en los primeros 15 minutos, que pasó cerca de uno de los verticales del arco santandereano. Y ya casi al término del tiempo oficial fue el arquero Jerez, el protagonista, al evitar un remate que tenía dirección de gol.



Con este resultado, Envigado fue el más afectado al dejar escapar dos puntos en su estadio que lo dejan en la parte baja de la tabla, con 11 unidades. Alianza, por su parte, continúa dentro del grupo de los ocho, en la cuarta casilla provisionalmente, al ajustar 18 puntos.



En la próxima fecha, Envigado visitará al líder Atlético Nacional, el domingo a las 8:00 de la noche; mientras que Alianza, ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, recibirá en su estadio a Atlético Huila.



Síntesis

Envigado 0 / Alianza Petrolera 0



Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (5), Jefferson Gómez (5), Jorge Segura (5) y Elvis Mosquera (5); George Saunders (5), Brayan Rovira (5) y Yuber Asprilla (6); Michael López (5); Duván Vergara (5) y Michael Gómez (5).

DT: Ismael Rescalvo.



Alianza: Ricardo Jerez (6); Abraham Stringel (5), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (5) y Cristian Flórez (5); Juan Ríos Henao (5), Freddy Flórez (5), Alex Castro (5), Estéfano Arango (5), Carlos Lizarazo (5); César Arias (5).

DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: aburrido.



Cambios en Envigado: Juan Ramón García por Yúber Asprilla (22 ST) y Carlos Rojas por Michael Gómez (32 ST).



Cambios en Alianza: Gustavo Bolívar (5) por Freddy Flórez (1 ST) y Ronaldo Ariza por Estéfano Arango (44 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Alianza: no hubo.



Amonestados: García y Martínez (Envigado); Flórez, Bolívar y Lizarazo (Alianza).



Expulsados: no hubo.

Detalle: el partido estuvo detenido por más de una hora debido a los fuertes aguaceros que cayeron sobre el sur del Valle de Aburrá.



Figura: Ricardo Jerez (6).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1.500 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Lisandro Castillo (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Envigado