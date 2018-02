Envigado derrotó a Rionegro 2-0 en el inicio de la fecha 2

Envigado derrotó este viernes a Rionegro Águilas, 2-0, en el arranque de la segunda fecha del fútbol colombiano. El cuadro naranja ya le había empatado de visitante al Cali y ahora suma tres puntos como local.

El clásico entre rionegreros y envigadeños fue muy intenso y con jugadas en ambas áreas. Al final, un gol de Michael Nike Gómez y otro de Duván Vergara le permitieron al local llevarse los primeros tres puntos en la Liga I-2018.



En los primeros minutos, ambos equipos se la pasaron estudiándose, tocando la pelota de lado a lado, pero sin hacerse daño. Sus esquemas tácticos eran muy similares y no había manera que pudiera llegar alguno con propiedad al área.



Pese a que Envigado era el que se aproximaba más, sobretodo buscando a Michael Gómez, los del oriente antioqueño buscaban generar juego saliendo desde su campo.



Sobre los 13 minutos, un error entre el arquero Jefferson Martínez y el defensa Camilo Mancilla, la aprovecharon entre Agustín Vuletich y Francisco Rodríguez, este último remató desde fuera del área pero Camilo Mancilla estuvo atento para sacarla de la raya.



A medida que pasan los minutos, los equipos se atreven a pisar el campo contrario, pero rápidamente logran mantener su esquema táctico. Envigado insistía por el sector izquierdo pero no lograba conectar sus intenciones con opciones claras de gol.



Terminando la primera mitad, nuevamente Rodríguez, esta vez de cabeza volvió a exigir al golero Martínez. Al final del primer tiempo el marcador no se movió y el dominio del balón fue muy repartido.



Comenzando la segunda parte, el naranja exigió al rival con remates de media distancia, como una llegada sobre el minuto 5 cuando Yeison Guzmán disparó desde el sector derecho, haciendo estirar al arquero Juan David Valencia.



El juego fuerte en el partido apareció y antes de los 10 minutos en la etapa complementaria, tenía el partido seis jugadores amonestados. Tras un cobro desde el sector derecho, al minuto 10 del segundo tiempo, un remate a quemarropa de Mansilla, generó la segunda ocasión de peligro para los naranjas. Sin embargo, Valencia pudo contener de manera providencial.



Llegaron los 15 minutos del segundo tiempo y la dinámica con llegadas a ambas áreas comenzaron a aparecer. Tanto Martínez como Valencia se iban convirtiendo en las figuras del encuentro.



Sobre los 20 minutos, una falta de Fernei Ibargüen sobre Michael Nike Gómez dentro del área decretó penal para Envigado y expulsión para el zaguero visitante. El mismo afectado la transformó por gol, adelantándose el naranja en el marcador.

La expulsión de Ibargüen motivó a que Hernán Torres perdiera marca en la mitad del campo, sacando a un volante como Camilo Ayala e ingresando a Hanyer Mosquera. A Envigado le hicieron efecto los cambios, jugaba con mayor propiedad sobre el rival, sumado a la ventaja que tenía en el marcador.



Al minuto 37 del segundo tiempo y luego de un perfecto contragolpe, Duván Vergara selló el partido con un potente derechazo, dejando sin opción al arquero Valencia que había hecho una buena noche.



Al final, Rionegro con un hombre menos, acumuló hombres en la parte ofensiva pero no logró inquietar como lo había hecho en la etapa inicial al arquero Martínez. Tendrá que trabajar mucho el técnico Hernán Torres para que su equipo realice una mejor transición de defensa a ataque.



Síntesis



Envigado FC: Jefferson Martínez (6); Cristian Arrieta (5), Camilo Mancilla (6), Luis Rodríguez (5), Daniel Londoño (5); George Saunders (5), Iván Rojas (5), Nelson Lemus (6), Nicolás Giraldo (6), Yeison Guzmán (6); Michael Nike Gómez (7).

Cambios: Duván Vergara (8) por Nelson Lemus (17 ST), Michael López (5) por Nicolás Giraldo (23 ST), Mateo Giraldo (SC) por George Saunders (44 ST).



D.T.: Rubén Bedoya



Rionegro Águilas: Juan Valencia (6); Jhonny Acosta (5), Fernei Ibargüen (4), Daniel Muñoz (5), Luis Mosquera (5), Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (5), Freddy Hinestroza (5), Leandro Velázquez (6), Daniel Hernández (6), Agustín Vuletich (5).

Cambios: Hanyer Mosquera por Camilo Ayala (29 ST), Pablo Otálvaro (SC) por Leandro Velázquez (31 ST), Humberto Osorio (SC) por Freddy Hinestroza (34 ST).



D.T.: Hernán Torres



Goles: Michael Nike Gómez (26 ST) y Duvan Vergara (37 ST)



Amonestados: Leandro Velázquez (31 PT), Camilo Ayala (38 PT), Camilo Macilla (42 PT), George Saunders (3 ST), Fermei Ibargüen (9 ST), Jhonny Acosta (40 ST)



Expulsados: Fernei Ibargüen (25 ST) Figura: Duván Vergara (8)



Estadio: Polideportivo Sur, Envigado



Asistencia: 5.000 personas aproximadamente



Partido: bueno



Árbitro: Bismarks Santiago (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín