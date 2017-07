En un partido con pocas emociones, Envigado empató 0-0 con Bucaramanga

En duelo de coleros que se disputó en la noche del lunes, Envigado Fútbol Club recibió a Atlético Bucaramanga en compromiso de la cuarta fecha de la Liga II, que se selló con igualdad a cero en el estadio Polideportivo Sur. El resultado no favoreció a ninguno porque siguen en los últimos puestos.

El partido arrancó con trámite favorable para el conjunto local, que manejó más el esférico en los minutos iniciales. La primera opción llegó al 14 con una buena pared entre Gerardo Jiménez y Joseph Cox, que definió bien el panameño, pero Alejandro Otero evitó el tanto del elenco naranja con su intervención.



Michael López quiso echarse el equipo al hombro y con un potente remate de media distancia, exigió al arquero de la escuadra visitante. Aunque los ‘leopardos’ intentaron sacudirse del dominio del rival, no inquietaron a Santiago Londoño que fue un espectador más del encuentro y no tuvo mayor participación.



Sobre el 36, Cox apareció por sorpresa en el área y quedó con el pórtico a su disposición para abrir el marcador, tras un rebote de Fabio Rodríguez. Sin embargo, el atacante se apuró y envió el balón afuera en la situación más clara para los dueños de casa, que merecieron más y carecieron de eficacia.



En el segundo tiempo, la escuadra que dirige Fernando ‘pecoso’ Castro mostró una cara más ambiciosa y se apropió de la pelota. Se acercó un poco más a los predios del guardameta Londoño con John Pérez metros más adelante y Sergio Romero más participativo.



Al minuto 7, una acción entre López y Yulián Mejía propia del juego, terminó con dos amarillas por bando y las expulsiones de ambos directores técnicos, tanto Ismael Rescalvo como Castro, por protestar las decisiones del árbitro Hárold Perilla. El ‘tiburón’ Romero se perdió el gol en un cabezazo desviado.



En el 29, Rodríguez se animó a pegarle ante la presión inexistente de la zaga local y Londoño rechazó al medio. Jhony Cano no lo esperaba y atropelló el esférico. Al 35, el delantero volvió a dilapidar una chance, para lamento de sus compañeros. Otero se impuso en el enfrentamiento con Cox y fue la figura. Con el empate, Envigado y Bucaramanga sumaron una unidad en el torneo.

Síntesis



Envigado Fútbol Club 0 - 0 Atlético Bucaramanga

Envigado: Santiago Londoño (6); Cristian Arrieta (6), Oliver Fula (6), Yosimar Quiñones (6), Elvis Mosquera (6); George Saunders (6), Juan Alberto Mosquera (6), Duván Vergara (6); Michael López (7); Gerardo Jiménez (6) y Joseph Cox (6).

Cambios: Jorge Betancur por Gerardo Jiménez (24 ST), Iván Rojas por Juan Alberto Mosquera (33 ST) y Camilo Velásquez por Duván Vergara (35 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (7); Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (5), Javier Barros (5), Fabio Rodríguez (5); Jefersson Torres (5), Bryan Rovira (5); Yulián Mejía (5), John Pérez (5); Jhony Cano (5) y Sergio Romero (5).

Cambios: Juan Manuel Sánchez por Jhony Cano (38 ST), Johnatan Estrada por Yulián Mejía (40 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Goles: no hubo.



Amonestados: Cristian Arrieta (21 PT), Juan Alberto Mosquera (25 PT), Oliver Fula (7 ST), de Envigado. Bryan Rovira (1 PT), Yulián Mejía (7 ST), Jhony Cano (7 ST) y Javier Barros (37 ST), de Bucaramanga.



Expulsados: Ismael Rescalvo (8 ST, técnico), de Envigado. Fernando Castro (8 ST, técnico), de Bucaramanga.



Figura: Alejandro Otero (7)



Estadio: Polideportivo Sur.



Partido: aceptable.



Árbitro: Hárold Perilla (7).



Redacción Futbolred