Envigado venció 2-1 a La Equidad y sale del grupo de coleros

El equipo antioqueño, que hasta hace dos fechas no había conseguido ninguna victoria en la Liga II, con el triunfo 2-1 sobre La Equidad llegó a ocho puntos y escaló del último lugar de la tabla a la casilla 16.



Envigado y La Equidad abrieron en el Parque Estadio la octava fecha de la Liga II. El local venció 2-1 al visitante, con goles de Gerardo Jiménez (4 ST) y el panameño Joseph Cox (42 ST). El descuento del equipo bogotano fue un autogol del defensor Luis Rodríguez (5 ST).

Un partido parejo fue el que protagonizaron antioqueños y bogotanos en la noche del martes en la apertura de la octava fecha de la Liga. Ambos equipos no arriesgaron mucho en el primer tiempo, mientras que en la segunda parte llegaron los errores que terminaron con los goles de cada uno.



En los primeros 45 minutos se generaron cinco opciones, pero la más clara fue un remate de Brayner de Alba que pegó en el vertical del arco de Envigado.

También lo intentaron John Cano, Diego Álvarez y Duván Vergara, pero la poca potencia o la mala puntería terminaron con una mera expectativa.

Los goles, en el segundo tiempo

Ya en el segundo tiempo, en donde ambos equipos le subieron el ritmo ofensivo, las cosas fueron a otro precio.



En el primer minuto el español Gerardo Jiménez ya le estaba quemando los guantes a Cristian Bonilla, quien en el segundo tiempo iba a tener más de una intervención importante.



No obstante, tres minutos después, no fue capaz de atajarle un remate con izquierda al mismo Jiménez, quien recibió el balón de su compañero Duván Vergara, tras hacer cometer un error al defensor Dairin González.



Pero el español no había terminado de celebrar su primer gol con la camiseta de Envigado, cuando La Equidad, tras otro error, esta vez del defensor Luis Rodríguez, que quería rechazar un balón aéreo, empató el partido.



Los equipos volvían a como habían comenzado y decidieron lanzarse en ristre, uno contra el otro, para conseguir la victoria. Primero se dejó ir todo el Envigado al área de La Equidad, el arquero Bonilla le atajó un fuerte remate a Joseph Cox (12 ST) y el defensor Camilo Mancilla evitó un cabezazo de Luis Rodríguez (13 ST).



El partido estaba en su auge cuando a seis minutos para que terminara el delantero Cox quiso auto habilitarse dentro del área de La Equidad, para ello tendría que dejar en el camino a Dairin González, entonces levantó el balón pero se encontró con la mano de González que interfirió. El árbitro Jorge Duarte estaba cerca y no dudó en decretar la pena máxima.



Joseph Cox cobró el penalti, lanzó el balón al costado izquierdo de Bonilla, con fuerza, haciéndolo dudar y lanzar hacia el otro lado (42 ST), ara el 2-1 definitivo.



En la próxima fecha, Envigado visitará el domingo a Jaguares, a las 3:15 de la tarde; La Equidad, por su parte, jugará en su estadio, el lunes festivo a las 6:00 de la tarde, contra Atlético Huila.



Síntesis

Envigado 2 / La Equidad 1

Envigado: Santiago Londoño (6); Cristian Arrieta (6), Oliver Fula (6), Luis Rodríguez (4) y Elvis Mosquera (6); George Saunders (6), Sergio Rengifo (6) y Duván Vergara (6); Michael López (5); Gerardo Jiménez (6) y Joseph Cox (7).

DT: Rubén Darío Bedoya.



La Equidad: Cristian Bonilla (7); John Cano (6), Camilo Mancilla (6), Dairin González (4) y Andrés Correa (6); Diego Valoyes (5), William Parra (5), Juan Mahecha (5) y Mauricio Cortés (5); Diego Álvarez (6) y Brayner de Alba (5).

DT: Luis Fernando Suárez.

Partido: bueno.

Cambios en Envigado: Diego Moreno por Duván Vergara (27 ST), Nelson Lemus por Sergio Rengifo (27 ST) y Yeison Guzmán por Gerardo Jiménez (34 ST).

Cambios en La Equidad: Mauricio Restrepo (5) por Juan Mahecha (8 ST), Stalin Motta por Brayner de Alba (24 ST) y Carmelo Valencia por Diego Álvarez (35 ST).



Goles de Envigado: Gerardo Jiménez (4 ST) y Joseph Cox (42 ST, penalti).

Goles de La Equidad: Luis Rodríguez (5 ST, autogol).

Amonestados: Londoño (Envigado); Correa, Bonilla y Motta (La Equidad).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Al técnico interino de Envigado, Rubén Darío Bedoya, le ha rendido en su estadio. Los dos juegos que ha dirigido en el Parque Estadio los ha ganado.

Figura: Joseph Cox (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1.400 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Jorge Duarte (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado