El descenso toca las puertas de Cortuluá: perdió 2-0 con Envigado

La permanencia de Cortuluá en la primera categoría del fútbol colombiano está en duda cada vez más. El conjunto vallecaucano volvió a perder y las opciones se le acaban. Este miércoles cayó 2-0 en su visita a Envigado y el descenso toca sus puertas.

Los primeros minutos transcurrieron sin emociones en las áreas y poca profundidad por parte de ambos conjuntos; sin embargo, los dueños de casa mostraron algo más de ambición para abrir el tanteador y lo lograron en el 16: Yeison Guzmán habilitó muy bien a Cristian Arrieta y el lateral definió mejor para el 1-0.



La desventaja obligó al equipo ‘corazón’ a adelantar sus líneas y buscar rápidamente el empate con Anthony Tapia y Brayan Fernández intentando encontrar un resquicio, sin éxito. Por los espacios que dejó atrás, Guzmán estuvo a punto de ampliar la diferencia para el cuadro antioqueño, pero Daniel Rodríguez evitó el tanto.



Sobre el 35, Nelson Lemus quedó mano a mano con el arquero visitante y remató directamente a su cuerpo. El primer tiempo se cerró con mayor posesión de balón para los dirigidos por Néstor Otero y algunas salidas por el costado izquierdo de Cristian Borja, que no inquietaron a Jefersson Martínez.



En la etapa complementaria, Tapia contó con una chance clara en la media distancia y el esférico se fue apenas desviado. Los naranjas apostaron a la seguridad en la marca para aguantar la victoria y no sufrieron de más para conseguirlo, pues los ingresos de Carlos Ibargüen y Féiver Mercado no le dieron los frutos deseados a Otero.



El entrenador Rubén Bedoya envió a la cancha a Joseph Cox por Michael Nike Gómez y solo cinco minutos le bastaron al panameño para poner el 2-0, en el 37. Con el triunfo, Envigado llegó a 21 puntos y a falta de tres compromisos todavía sueña con la clasificación a los cuartos de final. Cortuluá, con 128 unidades, es penúltimo en la tabla del descenso y acumuló seis caídas en línea.

Síntesis

Envigado F.C. 2 / Cortuluá 0

Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (7), Luis Rodríguez (6), Juan Guillermo Ochoa (6) y Daniel Londoño (6); George Saunders (6), Neyder Moreno (6), Juan Alberto Mosquera (6), Yeison Guzmán (6) y Nelson Lemus (6); Michael Gómez (6). DT: Rubén Darío Bedoya.



Cortuluá: Daniel Rodríguez (6); Yaír Arrechea (5), Wanderson Ferreria (5), Mateo Puerta (5) y Cristian Borja (5); Juan Rodríguez (5), Giovanny Martínez (4), Luis Caicedo (4), Anthony Tapia (4), Diego Chica (4); Bryan Fernández (4). DT: Néstor Otero.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Iván Rojas (6) por George Saunders (1 ST), Michael López por Neyder Moreno (21 ST) y Joseph Cox por Michael Gómez (31 ST).



Cambios en Cortuluá: Carlos Ibargüen (4) por Giovanny Martínez (1 ST) y Feiver Mercado por Juan Rodríguez (18 ST).



Goles de Envigado: Cristian Arrieta (15 PT) y Joseph Cox (36 ST).



Goles de Cortuluá: no hubo.



Amonestados: Cox (Envigado); Fernández, Ibargüen y Arrechea (Cortuluá).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Envigado sigue sumando puntos al final de la Liga II. Cortuluá, por su parte, ajustó seis derrotas en línea. Ambos, matemáticamente, todavía tienen posibilidades de acceder al grupo de los ocho.



Figura: Cristian Arrieta (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 2.500 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Carlos Ortega (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

