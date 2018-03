El nuevo clásico antioqueño terminó en empate: Envigado 1-1 Leones

Tras vivir un primer tiempo vibrante, con varias llegadas a los arcos de cada equipo, se jugó un período complementario más calmado, en el que se presentaron los dos goles del nuevo clásico joven antioqueño, que hacía parte de la sexta fecha de la Liga I-2018.



El calor en la casa envigadeña fue extenuante, el sol de las 2:00 de la tarde no tuvo piedad con los jugadores y los acompañó en todo el encuentro.



En la gradería hubo gente de los dos equipos, como amigos vieron el partido y festejaron a su manera. Los de color anaranjado eran mayoría, pero a los de Itagüí les gustaba gritar más. Las cosas en la tribuna estaban parejas.

Como estuvieron los jugadores en la cancha. Ya muchos de ellos habían pronosticado que iba a ser un partido parejo y no erraron en lo que se esperaba. El empate a un gol fue el reflejo de dos equipos que juegan muy parecido y tienen casi el mismo promedio de edad.



El gol de la ventaja para Envigado lo anotó Guzmán cuando corría el minuto 10 del segundo tiempo. La jugada nació en un saque de banda por el costado derecho que pegó primero en la cabeza de Carlos Rojas y luego le quedó servida al volante para que rematara con la zurda y convirtiera de ‘carambola’ el 1-0 de la tarde.



La alegría del Naranja le duró casi todo el segundo tiempo. Después de convertir la ventaja no quisieran arriesgarse en el ataque, la idea era no tomar riesgos innecesarios.



No obstante, cuando apenas faltaba un minuto para que terminara el partido, el volante de Leones, Sebastián Gómez, convirtió de tiro libre el gol del empate a través de un remate fuerte en el que el arquero Jefferson Martínez no pudo hacer nada.

Así se apagó la sonrisa de los envigadeños, quienes por poco casi logran conseguir su tercer triunfo, en condición de locales, este semestre.



Al tiempo que los de Leones terminaron festejando un punto que les servirá para defender su estancia en la categoría A del fútbol colombiano.



Tras este empate, Envigado, a falta de un compromiso (contra Junior) se mantiene dentro del grupo de los ocho, en la quinta casilla, al completar ocho unidades. En cuanto a Leones este punto les sirve para ajustar seis unidades y ubicarse en el puesto 13 de la tabla.En la próxima fecha, que se jugará entre semana, Leones recibirá en su estadio a Atlético Huila, el martes a las 6:00 de la tarde. Envigado, por su parte, visitará a Deportes Tolima, el miércoles a las 4:00 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Leones F.C. 1



Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Luis Rodríguez (6), Camilo Mancilla (6) y Daniel Londoño (6); George Saunders (6), Iván Rojas (6), Nicolás Giraldo (6) y Yeison Guzmán (7); Duván Vergara (6) y Carlos Rojas (6).

DT: Rubén Darío Bedoya.



Leones: Arled Cadavid (6); Daniel Osorio (6), Juan Felipe Aguirre (6), Edisson Restrepo (6) y David Montoya (6); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (7) y Roger Lemus (6) y Jeison Medina (5); Wilmar Cruz (6) y John Sánchez (5).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Nelson Lemus por Cristian Arrieta (22 ST), Neyder Moreno por Carlos Rojas (23 ST) y Nicolás Rubio por Yeison Guzmán (35 ST).



Cambios en Leones: Yeison Zabaleta (5) por Felipe Jaramillo (1 ST), Antony Otero por John Sánchez (17 ST) y Mateo Muñoz por Roger Lemus (18 ST).



Goles de Envigado: Yeison Guzmán (10 ST).



Goles de Leones: Sebastián Gómez (44 ST).



Amonestados: Rodríguez, Rubio, Londoño (Envigado); Jaramillo, Montoya, Otero, Aguirre (Leones).



Expulsados: no hubo.



Detalle: En empate terminó el primer clásico joven antioqueño entre Envigado y Leones.



Figura: Sebastián Gómez (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Óscar Gómez (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado