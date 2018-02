Envigado se plantó en el Polideportivo Sur, le ganó 1-0 a Once Caldas

Envigado y Once Caldas se enfrentaron este domingo en el estadio Polideportivo Sur, en encuentro válido por la cuarta jornada de la Liga I-2018. El duelo fue para los locales, que con gol de Yeison Guzmán ganaron 1-0.



El juego prometía emociones en el escenario antioqueño, ambos conjuntos llegaban en buen momento a la jornada. Los naranjas con resultados importantes, mientras los albos brillantes y efectivos en su juego: invictos.

No obstante, poco juego se vio en la primera etapa. Los naranjas se hicieron con la pelota, pero no eran profundos. Se acercaron hasta el 12 por medio de Michael Nike Gómez, quien sacó un remate cruzado, pero sin complicaciones para José Fernando Cuadrado.



Por su parte, los conducidos por Hubert Bodhert esperaban y hacían transición en el mediocampo. Mauricio Restrepo manejaba los hilos del encuentro.



El local, al 17, perdió una ficha más que importante. George Saunders salió lesionado en el tobillo y fue reemplazado por Neyder Moreno. Éste último entró más que ‘enchufado’ y creó la opción más clara para su club en los primeros 45. Sacó un zapatazo de media distancia y Cuadrado, con las manos y bastante exigido, envió el balón al tiro de esquina.

El correr del reloj dio muestras de intención de Envigado. Mientras que el Once se acordó en los últimos minutos de atacar. Apareció Edder Farías, quien sacó un cabezazo, y pegó en el travesaño.



Ya en la segunda etapa, el partido mejoró. De entrada el local tuvo su primera opción. Saque largo de Jefersson Martínez y la pelota le quedó a Nelson Lemus, quien luego habilitó a Yeison Guzmán y este sacó un remate que fue controlado en dos tiempos por Cuadrado. Se animó el conjunto de Manizales por intermedio de Ray Vanegas. El extremo sacó un remate que salió desviado. También tuvo su opción Luis Sinisterra.



Los naranjas por poco lograr abrir el marcador al 10, cuando Michael Nike Gómez recibió un pase en profundidad y le ganó en velocidad a los zagueros del Once, no obstante, el delantero no encontró su perfil para rematar y ya después fue ‘cazado’ por los defensores de los visitantes.



Pero después de tanta insistencia, Envigado logró abrir el marcador. Michael Nike asistió a Yeison Guzmán y éste definió de derecha para vencer a Cuadrado. Once Caldas, tras el tanto recibido se hizo con el control del balón, pero Envigado se defendía bien. Presionaba constantemente a los conducidos por Bodhert.



Precisamente el DT de Once, quemó todos sus ‘cartuchos’ y envió a la cancha a sólo delanteros. Incluso, al 42, los locales tuvieron una opción en el palo por medio de Duván Vergara. Envigado defendió bien el resultado y se llevó los tres puntos en su casa. Además, le quitó el invicto a los de Manizales, que habían ganado en las tres primeras jornadas.

Síntesis

Envigado FC 1 / Once Caldas 0



Envigado FC: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (5), Luís Rodríguez (5), Daniel Londoño (5); Nicolás Giraldo (5), George Sounders (SC), Iván Rojas (5), Nelson Lemus (5), Yeison Guzmán (7); Michael Nike Gómez (5).

Cambios: Neyder Moreno (6) por George Sounders (16 PT), Duván Vergara (5) por Nelson Lemus (18 ST), Carlos Rojas (5) por Michael Nike Gómez (21 ST).

D.T.: Rubén Bedoya.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (5), Miguel Nazarit (5), Geisson Perea (5), David Gómez (5); Mauricio Restrepo (5), Sergio López (5), Yesus Cabrera (5), Ray Vanegas (5); Luis Sinisterra (5), Édder Farías (5).

Cambios: Uvaldo Luna (5) por Ray Vanegas (18 ST), César Amaya (5) por Sergio López (27 ST), Johan Carbonero (SC) por Luis Sinisterra (37 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Yeison Guzmán (19 ST) para Envigado.



Amonestados: Neyder Moreno (44 PT), Iván Rojas (3 ST) en Envigado. Ray Vanegas (48 PT), David Gómez (29 ST) en Once Caldas.



Expulsados: No hubo.



Figura: Yeison Guzmán (7).



Estadio: Polideportivo Sur.



Asistencia: 8.000 personas aproximadamente.



Partido: aceptable.



Árbitro: Ricardo García Becerra (6).









Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

​Envigado