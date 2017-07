Medellín facturó como visitante, venció 0-2 a Envigado

Independiente Medellín, a pesar de que tuvo más tenencia de balón, no fue claro durante los 90 minutos del partido, y fue la suerte la que lo llevó a encontrar dos goles que durante todo el primer tiempo y en gran parte del segundo estuvieron embolatados, y así venció al Envigado, de visitante.

En el primer tiempo el técnico de Medellín, Juan José Peláez, no dio espera y no dudó en reemplazar al volante John Hernández por el delantero Edison Toloza, esto ocurrió cuando apenas iban 31 minutos del primer tiempo.



Peláez quería más opciones de gol con Toloza aunque con esta decisión su equipo perdió llegadas de media distancia por no tener a Hernández.

Antes del ingreso de Toloza el Medellín había llegado con dos remates desviados de Leonardo Castro (28 PT) y Eduard Atuesta (29 ST). Toloza, que había ingresado para hacer goles, tuvo una opción clara, tras un globito que se inventó sobre el arquero Jefersson Martínez que pasó a centímetros de uno de los verticales (39 PT).



Los de Envigado, mientras tanto, apelando a un orden defensivo, pudieron crear algunas opciones que pasaron desviadas o terminaron en las manos del arquero David González. Lo intentaron George Saunders (7 PT), Carlos Rojas (15 PT) y Duván Vergara (45 PT).

En el segundo tiempo se vio más de lo mismo, opciones con algún peligro de gol y dos equipos ordenados en la parte de atrás, sólo algo extraordinario o fuera de lo común podría descomponer este equilibrio.



Fue entonces cuando apareció la suerte para Medellín, por allá en el minuto 36 de la segunda parte.



El 0-1 a favor del visitante nació en un pase profundo de Christian Marrugo a Edison Toloza. En esta jugada el arquero envigadeño salió a achicar a la media luna, con tan mala suerte que el balón que despejó pegó en el pecho de su compañero Luis Rodríguez, habilitando de esa manera a Toloza, que esta vez no falló con su remate como lo había hecho minutos antes.



Para colmo de males, para el conjunto local, en un balón aéreo el arquero Martínez saltó antes de tiempo y lo sobró el balón, lo recuperó Cristian Nazarit, que estaba detrás del portero, se lo pasó a Hernán Hechalar, quien estaba solo frente al arco, para que simplemente lo empujara y convirtiera así el segundo para Medellín.

Envigado no lo podía creer, y en ese momento se arrepintió de haber desperdiciado una opción de Carlos Rojas, en el minuto 25 del segundo tiempo.



Sin más contratiempos finalizó entonces el partido en el Parque Estadio, permitiendo así a Medellín sumar un total de 4 puntos, tras el empate de la primera fecha contra Millonarios.



Al tiempo, Envigado ajustó una segunda derrota en línea en la Liga II, luego de caer 4-2 contra Cali la semana pasada.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Santa Fe, este miércoles a las 8:00 de la noche, mientras que Medellín, en su estadio, ese mismo día pero a las 6:00 de la tarde, recibirá a Atlético Huila.



Síntesis:

Envigado 0 / Independiente Medellín 2



Envigado: Jefersson Martínez (4); Cristian Arrieta (5), Luis Rodríguez (4), Yosimar Quiñónez (5) y Elvis Mosquera (5); George Saunders (6), Juan Alberto Mosquera (5), Jorge Betancur (5), Michael López (5) y Duván Vergara (5); Carlos Rojas (5).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Medellín: David González (6); Jonathan Lopera (5), Andrés Mosquera (5), Santiago Echeverría (5) y Yulián Gómez (5); Eduard Atuesta (6), Didier Moreno (5), John Hernández (4), Christian Marrugo (6) y Daniel Cataño (5); Leonardo Castro (5).

D.T.: Juan José Peláez.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Camilo Velásquez por Michael López (18 ST), Gerardo Jiménez por Carlos Rojas (26 ST) e Iván Angulo por Cristian Arrieta (42 ST).



Cambios en Medellín: Edison Toloza (6) por John Hernández (31 PT), Hernán Hechalar por Daniel Cataño (30 ST) y Cristian Nazarit por Leonardo Castro (37 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Medellín: Edison Toloza (36 ST) y Hernán Hechalar (45 ST).



Amonestados: Quiñónez (Envigado); Atuesta y Castro (Medellín).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Medellín logró su primera en la Liga II y así suma 4 puntos en la tabla.



Figura: Christian Marrugo (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 6.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (6).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado