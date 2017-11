Envigado no pudo contra Patriotas, empate 0-0 en el Polideportivo Sur

El Dim empató con Nacional, ese resultado le servía. Atlético Huila venció 1-0 a Tigres, por ese lado estaban tranquilos, pero como América le ganó 2-0 a Bucaramanga y Jaguares, con igual marcador, derrotó a Rionegro, a los de Naranja ni con su propia victoria les daba para meterse al grupo de los ocho.

Bueno, sí les daba pero si le ganaban por una goleada de más de ocho goles a Patriotas. Hecho que nunca ocurrió, ni siquiera un gol, a pesar de que desde el primer minuto salieron a buscar los tres puntos.



En el Parque Estadio se sintió la presencia de los hinchas anaranjados, que no siempre son muchos pero esta vez fueron más a acompañarlo, quizás porque la boleta era 2x1 o porque tenían la esperanza de un buen resultado.

Tanto el primer tiempo como el segundo fue de total dominio para el conjunto local. Sin embargo, parte de la hinchada criticó al técnico Rubén Darío Bedoya por no haber iniciado el partido con dos hombres en punta.



Así entonces le tocó a Carlos Rojas encabezar el ataque, con la ayuda de George Saunders, Yeison Guzmán e Iván Rojas. Todos ellos participaron en jugadas ofensivas aunque la puntería les fue esquiva en todas las oportunidades.



Envigado tuvo a Patriotas contra las cuerdas en la primera parte, pero no pudo siquiera rasguñar su dura mandíbula de acero. En el segundo tiempo fue más de lo mismo, Envigado buscando, sin mapa ni brújula, el arco de Patriotas.



Neyder Moreno y Daniel Londoño se adelantaron y quisieron llegar al gol, pero Moreno y Londoño erraron sus remates. La única respuesta de Patriotas, en el arco envigadeño, fue obra de Deiver Parra, con un remate fuerte que salió muy alejado del arco de Jefersson Martínez.



Al final, a Envigado le pasó como cuando alguien corre detrás del bus, que por mucho que lo intente nunca lo va alcanzar. De todas maneras mostraron ánimo y espíritu combativo hasta el final. Terminaron tristes pero tranquilos al sentir que ganaron el semestre, pues a pesar de no haber clasificado a la siguiente ronda de la Liga II, Envigado, que fue colero, terminó en la casilla 11.

Síntesis

Envigado F.C. 0 - 0 Patriotas Boyacá



Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Luis Rodríguez (6), Juan Guillermo Ochoa (6) y Daniel Londoño (6); George Saunders (6), Neyder Moreno (5), Iván Rojas (5), Yeison Guzmán (6) y Nelson Lemus (5); Carlos Rojas (5).

DT: Rubén Darío Bedoya.



Patriotas: Álvaro Villete (6); Nicolás Carreño (6), Jesús Murillo (6), Óscar Cabezas (6) y Danilo Arboleda (6); Edson Vásquez (5), Rafael Robayo (5), Maicol Medina (5), Oswal Álvarez (5) y Edgar Gómez (5); Edis Ibargüen (4).

DT: Diego Corredor.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Michael López (5) por Neyder Moreno (14 ST), Joseph Cox (5) por Iván Rojas (14 ST) y Gerardo Jiménez por Carlos Rojas (27 ST).



Cambios en Patriotas: Deiver Parra (5) por Edson Vásquez (10 ST), Sebastián Gutiérrez por Nicolás Carreño (23 ST) y Carlos Mosquera por Edis Ibargüen (28 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Patriotas: no hubo.



Amonestados: Saunders, Martínez y Londoño (Envigado); Mosquera (Patriotas).



Expulsados: no hubo.



Detalle: A pesar de no haber clasificado a la siguiente ronda de la Liga II, Envigado, que fue colero, terminó en la casilla 11.



Figura: Yeison Guzmán (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 2.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Hervin Otero (7).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado