‘Uno puede soñar con ser campeón’: Luis Fernando Suárez

Cuando Luis Fernando Suárez llegó a Equidad, hace un año, encontró un equipo en problemas. Tras haberse acercado al título de Liga en tres ocasiones (2007-II, 2010-I y 2011-I), llevaba seis torneos sin meterse a los ocho e incluso había sido último en 2014-II. La idea de los directivos era un trabajo a largo plazo.

Aunque en su primer torneo volvió a entrar a las fases finales (cayó en cuartos de final frente a Millonarios, que fue campeón), el acumulado del club para 2018 era preocupante: estaba a cinco puntos del descenso. Poco a poco, Suárez fue sumando y sumando. Se quedó por fuera de las finales del primer semestre en la última fecha, pero ahora es el líder de la Liga, tiene campaña perfecta, prácticamente se olvida de la B y sueña en grande. Incluso, como curiosidad estadística, en la próxima fecha podría romper la marca de imbatibilidad como local, que Nacional dejó en 1.114 minutos. Equidad está en 1.037. Suárez le explicó a EL TIEMPO las causas de ese gran momento.





Tres partidos jugados, tres ganados, no ha recibido goles, es el único líder. ¿Esperaba un arranque tan bueno?



Uno nunca espera que salga todo de una manera como que la que se está dando. Pero sí esperaba un resultado positivo tras estas ocho semanas de pretemporada, algo que al menos nos pusiera dentro de los ocho.



¿Qué destaca del equipo en las primeras fechas?



Todo esto es reflejo de lo que se ha hecho en estas semanas. Uno ve los partidos, recuerda los entrenamientos y ve muchas cosas que ha trabajado. Lo más importante es que el grupo está creyendo en eso que estamos trabajando y está tan convencido que lo aplica desde la cancha. Veo un equipo más colectivo, más competitivo, lo veo serio jugar los 90 minutos. Habrá momentos en que se hayan equivocado, pero no por falta de atención o porque crean que se ha ganado todo cuando ya el resultado está a favor. En ese sentido el grupo nunca se ha relajado y eso es lo que más me gusta.



Los tres extranjeros que llegaron, Óscar Bernal, Pablo Lima y Matías Mier, son titulares. ¿Qué le han aportado?



Han aportado lo que queríamos. Hay cosas que uno tiene que ser consciente, uno a veces ve un jugador en otra parte, lo idealiza y lo pone a jugar en su equipo. A veces funciona, a veces no. Eso se ha dado con esos muchachos que llegaron. A Mier lo conocíamos desde Junior y me parece que está respondiendo a unas exigencias tácticas, aunque aún puede dar más. A Pablo Lima, que lo conocíamos de Ecuador, por buenas referencias y por lo que sabíamos qué necesitábamos de él, encajó en las situaciones tácticas que queríamos, y en el caso de Óscar, a él lo trajimos como defensa central, pero cuando lo vimos notamos que había características de él que se podía acomodar para jugar de marcador de punta. No se sintió tan extraño en ese puesto y respondió bien hasta ahora. Pero quiero resaltar el resto. Es mucho más fácil que lleguen tres nuevos y encajen dentro de un esquema que el equipo tiene claro y se siente cómodo. Los otros lo hacen sentir fácil.

CIFRAS-EQUIDAD-6AGO by Camilo Manrique on Scribd

Los tres partidos los jugó con los mismos 11 titulares.



Lo hemos hecho porque hemos sentido un equipo fuerte en defensa, sólido en ataque, jugando bien en colectivo, ahí está la clave. Si hubiese empezado el campeonato tres semanas antes de que llegaran Óscar o Amaury Torralvo, y si no se hubiesen dado las circunstancias de que uno estaba suspendido y el otro estaba lesionado, pues de pronto hoy la alineación sería con Wálmer Pacheco y Andrés Correa. Sin embargo, ellos entraron, jugaron bien y me parece que se está armando un nivel de competencia bastante bueno en eso. No es que Correa y Pacheco estén jugando mal, el nivel de competencia es tan bueno que cualquiera de ellos puede jugar y eso me deja muy tranquilo respecto al futuro, pensando en que hoy estamos jugando cada ocho días, pero pronto vamos a estar jugando cada tres días y voy a necesitar un universo de jugadores mucho mayor.



El semestre pasado Equidad había defendido bien, pero había marcado poco. Ahora se le abrió el arco.



Muchos creen que cuando se termina un torneo el otro empieza de cero y no es así. Hoy estoy recordando que en los últimos seis, siete, ocho partidos los terminamos jugando bien e incluso tuvimos la posibilidad de clasificar entre los ocho en la última fecha. El semestre pasado comenzamos muy irregulares, sin hacer goles, sin sacar resultados incluso como local, se empataba, y después, en el último tercio del torneo, creo se vio lo que hoy está logrando. Eso lo corta el Mundial pero el juego es parecido a como terminamos el semestre pasado.



Al comienzo del semestre estaban cerca del descenso. Ahora están 21 puntos por encima. ¿Cuál es el objetivo ahora?



Después de un año largo de trabajo nos merecemos más que estar mirando para abajo, de hacer cuentas y ver cuántos puntos le llevamos al 19 en el descenso. Todos los días este grupo debe tener una exigencia mayor, una propuesta diferente. Así se vea estrafalaria, estar entre los ocho es para equipos que en algún momento se conforman con cualquier cosa. Lo más importante es que estemos dándonos la suficiente confianza en cada partido y notar que se puede ganar para pensar en cosas grandes. En la situación del trabajo colectivo que tenemos y la irregularidad de este torneo, uno también puede soñar con ser campeón.



Equidad llegó a tres finales en la época de Alexis García. ¿Lo ve viable?



Ya se logró estar en finales. Eso indica que no es una situación imposible. Hay equipos mejor armados o al menos mejor potenciados económicamente, pero cuando se juega un partido de 90 minutos y ve un equipo tan metido y tan concentrado, tiene derecho a pensar en que es posible. Hay que jugarlo cada partido. Hoy es cuando más pienso en que el jugador de Equidad no puede relajarse, que el partido más difícil es el de Pasto, que es el próximo, que den el máximo que han dado en la cancha en estos tres partidos.

Equidad también sigue en la Copa Colombia, un torneo que ya ganó en 2008. ¿Cómo ve las posibilidades allí?



La copa la miramos también como una posibilidad cierta. Después de ir a los ocho, la prioridad es ir a un torneo internacional, sea por reclasificación, ganando la Copa, peleando la final o quedando campeón de la Liga. Uno no puede estar pensando en Libertadores quedando de primero en la reclasificación, es complicadísimo. Pero son prioridades que hay allí, es el siguiente escalón: primero, estar entre los ocho; segundo, un torneo internacional y tercero, salir campeón.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc