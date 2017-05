‘Estoy más preparado que nadie en Colombia para dirigir’: Maturana

Francisco ‘Pacho’ Maturana, en entrevista con EL TIEMPO, indicó que espera que este jueves se defina su vinculación como director técnico del Once Caldas, equipo en el que comenzó su carrera como entrenador hace 31 años, y que buscará poner en marcha allí un proyecto, que promociona la Fifa en el mundo, cuyo objetivo es formar al jugador para convertirlo en un competidor integral que además dé resultados. De tener luz verde, empezaría entrenamientos el próximo 5 de junio.

El técnico, que viajó este martes a Asunción (Paraguay), en donde participará en un seminario de la Conmebol sobre el presente y el futuro del fútbol, insistió en que en el Once Caldas encontrará el mejor escenario para trabajar y poner en práctica los conocimientos modernos del fútbol, llegarles al corazón y a la inteligencia del jugador, ideas con lo cual le respondió a quienes lo critican por no estar, según ellos, actualizado en los conceptos más recientes del balompié.



‘Pacho’ Maturana, de 68 años, llegó al Once Caldas en 1986 y en esa temporada logró clasificar al equipo a la ronda final del torneo local. En 1987 dirigió al Nacional y dos años después consiguió el título de la Copa Libertadores. Posteriormente, y gracias a sus resultados, asumió la dirección técnica del Real Valladolid de España y luego, en 1994, tomó el mando del Atlético de Madrid.

Maturana, el técnico que cambió la mentalidad del fútbol en el país, clasificó a la Selección nacional al Mundial de Italia 90, tras una ausencia de 28 años en esta clase de campeonatos. También lideró la clasificación de la Selección al Mundial de Estados Unidos 1994.



El estratega es quien lideró toda una escuela de técnicos de la que forman parte Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, Alexis García, Santiago Escobar, Gabriel Jaime Gómez, Juan José Peláez, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, Hugo Gallego, Luis Fernando Montoya (campeón con el Caldas de la Libertadores del 2004), entre otros.



Pacho, además, en 2001, se consagró campeón con Colombia de la Copa América al vencer en la final a México. Antes de su viaje, el orientador habló del proyecto del Once Caldas, que lo tiene muy motivado.

Francisco Maturana, el artífice de la primera Copa Libertadores para Nacional. Foto: Henry Agudelo / Archivo EL TIEMPO

¿Cómo va ese acercamiento con el equipo?

​

Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Nacional, y Gastón Pezzuti, exarquero del club antioqueño y ahora asesor y mano derecha del dirigente, me invitaron a formar parte del proyecto de un equipo que responda al perfil, al perfume y a la historia de los caldenses. De la Cuesta ya lleva años en esto y ha demostrado con resultados su gran capacidad profesional. Está comprometido y la idea me gusta, siempre y cuando coincidamos en la elaboración de un proyecto, en un grupo de trabajo, en la tecnología que necesitamos y en la estructuración de un plantel.



Está optimista con el tema...



Si no creyera en mí, bueno… Sé que en estos momentos estoy más preparado que nadie en Colombia para dirigir. Cuando voy al exterior me han preguntado por mi futuro, por ejemplo, Frank Rijkaard me dijo que cuando yo dirigiera él también lo haría y Claudio Ranieri, en otra charla, me comentó que yo era un desperdicio por no estar trabajando al frente de un equipo.



¿Cómo ve el presente del Once Caldas?



El Once atraviesa por un momento duro, hay divorcio con la afición, con la parte política y con la prensa. Y uno tiene que saber dónde pararse, y eso hay que arreglarlo. La actual dirigencia quería sanear al club y venderlo, pero apareció De la Cuesta y ahora quieren fortalecerlo y hacerlo más grande. Nos hemos reunido para mirar los detalles. En la parte administrativa va bien y Pezzuti está como asesor deportivo. Estamos mirando referencias de jugadores, pero ahí vamos hasta ahora.



¿Y cuándo daría el sí?

​

Pues el día en el que todo eso esté resuelto y que De La Cuesta apruebe nuestro proyecto de trabajo, el plantel que requerimos, el departamento de análisis táctico y la tecnología que se necesita, entonces ahí sí hablaremos de las condiciones de contrato.

Pacho Maturana en una de sus épocas como DT de Colombia Foto: Pacho Maturana en una de sus épocas como DT de Colombia

En algún momento de nuestras vidas debemos regresar a la esencia. Manizales es mi esencia, y si la vida me tiene preparado para eso, así lo haremos.

¿Entonces lo veremos de nuevo corriendo y gritando en los entrenamientos?

​

En algún momento de nuestras vidas debemos regresar a la esencia. Manizales es mi esencia, y si la vida me tiene preparado para eso, así lo haremos. Hace años trabajo por los entrenadores de Colombia porque estamos expuestos. También trabajo en la formación de profesionales integrales.



¿Y en qué consiste eso?



Es como volver a nuestra escena para buscar pistas hacia el futuro. Mi objetivo es trabajar con los directores técnicos, y pese a algunas carencias, contamos con buenos entrenadores. La Fifa respalda esa labor en el mundo y la Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión de crear una escuela de formadores de técnicos y el brazo académico es la Universidad Sergio Arboleda. El centro educativo me contactó para comenzar a trabajar en ese proyecto de regularización en la formación.

Se quiere a un competidor y a un entrenador integral. No queremos jugadores que rodeen al árbitro para pedir la amarilla del rival ni tampoco a jugadores que simulen faltas. Entonces, se necesita un laboratorio, un proceso de formación de jugadores para que sean buenos en todo. Un jugador integral, que sea un profesional dentro y fuera de la cancha. Y yo puedo liderar esa idea desde el Once Caldas.



¿Se siente con la vitalidad y la motivación para dirigir?

​

Si hay un gran momento para eso, es ahora. Hoy por hoy, el jugador no necesita correr y correr, para eso está el preparador físico, que pone al jugador a tope en fuerza, velocidad, resistencia y potencia. El ideal está en llegarles al corazón y a la inteligencia del jugador, darle ideas que él pueda poner en práctica. La clave es enseñarle, y para eso se requiere de unas cuatro o cinco personas que trabajen con grupos de ocho jugadores, cada uno. Para eso también está la tecnología.



¿Cómo plantea el trabajo?



Una sola persona no puede hacer todo el trabajo y tener el control de 25 jugadores, una sola persona se acerca a una dictadura. Es un trabajo de equipo para llegar a la afición, al dirigente, al jugador y a los periodistas. Con la motivación, cada jugador va a dar lo mejor de sí, que entienda cuál debe ser su labor primordial en la cancha.



¿Y cuándo cree que estaría listo el proyecto?

​

El 5 de junio todo el plantel debe estar entrenando, es decir, en casi tres semanas. Pero este jueves, a mi regreso de Paraguay, espero que todo esté resuelto. Buscamos que coincidan varios temas para poder tener un equipo a la altura de un campeón de América.



¿El Once será su escenario?



Cuando uno ya es mayor, se vuelve caprichoso, pero sí creo que el Once Caldas es un magnífico escenario. Allí puedo mejorar la capacidad del futbolista. Necesitamos llegarle a la inteligencia del jugador para que sea un competidor integral, y eso es lo que pretendo llevar a cabo, vamos a hacerlo o, por lo menos, a morir en el intento.



JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc