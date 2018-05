‘La nómina se volvió corta’: presidente de Santa Fe

Santa Fe está terminando un semestre negro. Se quedó afuera de los ocho en la Liga, está casi eliminado en la Libertadores, busca nuevo DT y debe definir el futuro presidente. Mientras tanto, César Pastrana, quien por ahora sigue como cabeza, asume su cuota de responsabilidad, reconoce que fue un semestre malo y revela que está por cerrar la llegada de nuevos inversionistas.

“Hubo muchos factores. El primero es que si miramos la tabla nos faltaron dos puntos para clasificar. No nos alcanzó. Pero seamos sinceros. No fue un buen semestre. Perder el titulo contra el rival de patio fue un golpe duro. Teníamos la ilusión de la Copa Libertadores. Infortunadamente no sumamos los puntos que se requerían y empatamos los de local, eso es mortal. Ahora, a intentar seguir en la Suramericana. Pero no podemos desconocer todo lo que hemos hecho desde 2012, con nueve títulos", le dijo Pastrana a EL TIEMPO.



Entre los factores que analiza Pastrana, está la conformación de la nómina por las dificultades que tuvieron para cerrar las contrataciones.



"Al inicio de la temporada fue el problema de Omar Pérez (su salida), lo de Luis Manuel Seijas (que no llegó), las contrataciones que teníamos casi listas y no se concretaron: la de Macnelly Torres; la del paraguayo Benítez, que le pusimos los tiquetes y dijo que quería más salario. Lo de ‘Manga’ Escobar, que se sentó a firmar y le salió lo de Estudiantes. Y los jugadores que sí se trajeron no estuvieron al nivel que se pensaba. Todos tenemos parte de responsabilidad: directiva, jugadores... No fue un buen semestre, pero tenemos que dar un revulsivo”.



El dirigente cardenal asumió la culpa que le corresponde por este mal semestre. "Uno tiene que asumir sus responsabilidades. Soy la cabeza y asumo. Cuando se gana el mérito es para los jugadores, que son los artistas de la cancha, pero cuando se pierde, toca asumir. Es de sacar esto adelante y volver a ser protagonistas…", dijo.



Pastrana reconoció que el distanciamiento que tuvo con el DT Gregorio Pérez a principio de año, y que fue de público conocimiento, pudo afectar, pero considera que ese factor se solucionó en su momento.

“No es un secreto que hubo diferencias conceptuales, pero fue de sentarnos a hablar. Esos 15 o 20 días distanciados pudieron afectar, porque era el tema de las contrataciones, pero igual eso después se solucionó y se trabajó de la mano hasta el último momento”, aseguró.



El presidente cardenal, quien dejará el cargo a final de semestre para asumir en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, negó que esa designación lo haya distraído de sus labores al frente del equipo. “Para nada. En diciembre, cuando tuvimos ese golpe de perder el título que era tan importante, dije que era un ciclo cumplido, que llevo casi 8 años al frente de Santa Fe y tengo que buscarme un espacio para ascender en mi carrera. No tuvo que ver en nada en la armada del equipo. Ya expliqué que no nos salieron los refuerzos. La nómina, con el transcurrir de los días se volvió corta, algunos jugadores no dieron lo que esperábamos y todo eso nos costó”, puntualizó.

En cuanto al futuro, Pastrana dijo que está muy cerca de cerrar una negociación con unos inversionistas que llegarán al equipo, y que luego de eso se empezarán a tomar decisiones directivas y deportivas: “Por el momento yo sigo al pie del cañón. Ojalá con un buen resultado en Ecuador y clasificar a la Copa Suramericana. Y toca armarnos, toca traer un DT, un central, un armador, un volante de contención y otro delantero. Hay que reforzar el equipo y esa posibilidad se le dará a los nuevos, con mi acompañamiento".



