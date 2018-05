‘Algunos refuerzos nos fallaron’: presidente del América

América de Cali acaba de terminar un campeonato de pesadilla. No solo tuvo que cambiar de técnico a mitad del camino, de Jorge ‘Polilla’ da Silva al portugués Pedro Santos, sino que tuvo conflictos internos y no clasificó entre los ocho mejores. Su presidente, Tulio Gómez, dio sus razones de este fracaso.

“Algunos refuerzos no dieron la talla esperada. Tuvimos problemas internos, además del bajo rendimiento de algunos jugadores, y otros que venían bien tuvieron bajones. También tuvimos lesiones”, dijo Tulio a EL TIEMPO.



El dirigente escarlata no considera que la salida de ‘Polilla’ haya sido el factor principal de esta eliminación, pues cree que esa decisión fue una “consecuencia”. “Pienso que no armamos bien el equipo. Asumo mi responsabilidad porque soy el capitán de este barco. Soy el que doy la última palabra. Claro que tengo culpa. Cuando el equipo pierde, pierden los directivos. Hay que corregir cosas, como tener un filtro en la contratación”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que todas las contrataciones fueron con el visto bueno del entrenador. “Trajimos los que pensamos y nos equivocamos, o trajimos otros buenos, pero en bajo rendimiento o que se lesionaron. Además, regalamos puntos, como con Águilas, dos con Junior, tres con Envigado…”, argumentó.



Ante los rumores de inconformidad de los jugadores, de divisiones o de malestar por los sueldos, Tulio fue tajante. “Los salarios aquí son altísimos, de todos. El 90 por ciento gana muy buenos salarios en América. A ningún jugador le he incumplido o le he rebajado el sueldo o incumplido algún premio. Sí hubo momentos en los que no acordamos la cifra de un premio. Pero estos salarios solo son superados por Millonarios, Junior o Nacional. Eso sí, vamos a empezar a racionalizar eso. En cuanto a divisiones, hay cosas que suceden en el camerino que uno no se da cuenta”, aseguró.

Pedro Santos asumió como entrenador del América de Cali tras la salida de Jorge da Silva. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

Como lección, a Tulio le quedó que América debe tener una estructura y no depender de las contrataciones que exija el DT de turno. “El equipo no se puede armar al vaivén del técnico que llegue, debe tener una estructura, una identidad futbolística, y el que llegue debe ser acorde al juego que proponga el equipo. Hay que tener una columna con jugadores de jerarquía. Y al DT que llegue no debe darle miedo poner a los jóvenes”, dijo.



Sin embargo, el presidente escarlata, que ya piensa en el América del segundo semestre, confirmó que después de analizar la situación, han decidido darle continuidad al cuerpo técnico portugués, comandado por Pedro Santos. “Los jugadores están contentos con su trabajo”, dice.



DEPORTES