‘No estoy pensando en irme’: Francisco Maturana

En diálogo con EL TIEMPO, el entrenador de Once Caldas habló del porqué de su reacción tras el término del partido que perdió Once Caldas 0-2 contra Bucaramanga. El entrenador aseguró que fue un tema familiar el que tuvo que ver con su reacción tras la derrota.

El cariño de la gente…

"Esta ciudad parece de otro país, todo el mundo me habla con cariño, camino mucho por la ciudad porque vivo cerquita, las personas me dicen Pacho no afloje, Pacho hay que mejorar, las cosas se consiguen paso a paso, pero nunca una mala palabra".



El equipo no juega mal…

"El equipo no juega mal, en Barranquilla jugamos un tiempo bien, en Bogotá el equipo jugo un tiempo bien, acá en Manizales el equipo ha demostrado que puede jugar bien, en donde hemos jugado hemos creado oportunidades de gol y nos han quedado, pero de la manera más tonta nos han cobrado. Uno trabaja y trabaja pero se vuelven a repetir los errores tontos".



La frase "Va coger el caballo y se va a ir el general" significa que ¿se va o se queda?

Eso tiene que ver con que en algún momento me dijeron que la gente como vos no puede renunciar, simplemente coge su caballo y se va como los generales, Como Simón Bolivar en su caballo blanco".



¿Usted quiere irse?

"Yo estoy dándole todo al puesto, quiero a los pelados, quiero el proyecto, quiero la ciudad, entonces yo quiero lo mejor, no estoy pensando en irme. Algún distaido dirá que me estoy aferrando al puesto. No me aferro, no me preocupa irme o no, mi vida no se acaba".



Era el partido que no quería perder

"Yo dije que es un tema familiar, a mí me da pena que se malinterprete, yo digo cualquier cosa y se arma zafarrancho. Yo tengo un nieto en la vida, el vino al estadio a verme por primera vez, yo quería que el recordara su primera vez cuando vino al estadio, es mi primer nieto y es mi vida, el hijo de Pablo, se llama "Antonio". Yo quería que mi nieto recordara un momento importante de mi vida y que para él fuera importante también".

