¿Quiere ir al estadio? Le regalamos la entrada para apoyar a Santa Fe

EL TIEMPO está buscando a auténticos hinchas de Santa Fe para invitarlos a ver el partido contra Emelec, en la Copa Libertadores, este jueves primero de marzo en el estadio El Campín, a las 5:15 p. m. Lo único que deben hacer es estar atentos a la cuenta de @ELTIEMPO en Twitter. A las 8:00 p.m. de este miércoles se publicará un trino al que ustedes deben responder. Serán cinco beneficiados con pases dobles para asistir a la tribuna occidental general.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES PARA PARTICIPAR



- Tener cuenta de Twitter.

- Seguir a @ELTIEMPO en esta red social.



¿CÓMO PARTICIPAR?



-Contestar correctamente dos preguntas que se darán a conocer a las 8:00 p.m. a través del Twitter de @eltiempo.



- Usar la etiqueta #ConElTiempoVeoASantaFe.



- Trinos sin etiqueta no serán tenidos en cuenta.



- Las 5 primeras personas que respondan correctamente el trino hecho por El Tiempo recibirán un pase doble para la tribuna occidental general para ver el partido de este jueves entre Santa Fe y Emelec.



TÉRMINOS ADICIONALES



-Solo para mayores de 18 años.

-Solo para residentes de la ciudad de Bogotá.

-Los pases no podrán ser cambiados por dinero u otro bien.

-El beneficio es intransferible y solo podrá ser redimido por las primeras cinco personas que respondan correctamente las dos preguntas.

-El beneficiario deberá demostrar su identidad con el documento de identificación respectivo, válido dentro del territorio colombiano.

-El beneficiario tiene plazo para acreditar su calidad de beneficiario a partir de la fecha en las que se le comunica que es beneficiario y hasta el jueves 1 de marzo de 2018 hasta mediodía.

-El beneficiario que no cumpla con los requisitos exigidos para hacerse acreedor al beneficio perderá su derecho por este hecho, y el beneficio se entregará al beneficiario suplente.

-Los participantes autorizan a CEET en caso de ser beneficiario a publicar su nombre durante la vigencia de la promoción de ser necesario para la divulgación de beneficiario a través de los diferentes medios de CEET.

-CEET se reserva el derecho a informar con debida antelación cualquier cambio.

-De conformidad con lo establecido en la Legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, las informaciones de los datos personales de los participantes serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en la promoción y de publicitar sus datos en caso de que resulte beneficiario y podrá cederlos para la exclusiva finalidad de gestionar la presente promoción. Podrán ser consultados aquí.

-Cualquier Participante será descalificado y perderá el derecho a su beneficio y cualquier derecho relacionado con el mismo, en caso de que incumpla con las reglas de admisión, los presentes términos y condiciones o cualquier disposición derivada de los mismos.

-CEET no asumirá ningún costo o gasto, salvo los que expresamente haya manifestado asumir.

-La participación en la Actividad implica la aceptación y conocimiento de estas condiciones y restricciones.

-Los trabajadores de CEET, y familiares en primer y segundo grado, no podrán participar.

-Los beneficiados de estos pases deberán recoger las entradas el día jueves 1 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m, en las oficinas de EL TIEMPO, ubicadas en la Avenida calle 26 No 68 B -70, portería norte, extensión 2628.UNIDAD DE REDES SOCIALES EL TIEMPO